Parsidance opent festivalzomer in Roeselare: “Jeugd smacht ernaar om te feesten”

Na twee uitgestelde edities vindt op zaterdag 16 april de achtste editie van Parsidance plaats, althans daar gaat de organisatie toch van uit. Tegen dan zou ons land zich in code geel moeten bevinden en kan feesten volop. De organisatie begint er alvast met extra veel goesting aan. “Corona gaf ons de kans om even afstand te nemen en dat zorgde voor verse zuurstof”, aldus organisator Tim De Bree.

Parsidance is traditioneel het eerste openluchtfestival in de regio Roeselare. In normale tijden verzamelen er halfweg april zo’n 3.500 feestvierders op de terreinen van Scouts Rumbeke in de Koestraat. Corona zorgde ervoor dat het festival twee jaar op rij afgelast werd. Over de editie van dit jaar was er ook nog lang onzekerheid, maar ondertussen is het geloof groot. De organisatie is volop bezig met de voorbereidingen voor een volwaardige editie, dus zonder beperkingen.

“Al gebeurt het allemaal erg last minute”, begint Tim De Bree. Hij kwam destijds met het idee om een dancefestival te organiseren met enkele oud-leiders van de Rumbeekse jeugdbeweging. Ondertussen is heel de Scouts bij het evenement betrokken. “Normaal zijn we in december klaar met alles, nu zijn we er pas in december aan begonnen. Op een moment dat de cijfers weer volop aan het stijgen waren en de toekomst onzeker, maar heel wat experts voorspelden toen dat er vanaf de lente weer meer mogelijk zou zijn en dus trokken we ons daar aan op. Bovendien hadden we al 75 procent van de tickets verkocht voor de eerste afgelaste editie in 2020, die tickets blijven geldig en dus zijn we al zeker van heel wat volk. Wie er nu door omstandigheden niet bij kan zijn, kan het ticket ook voor volgend jaar gebruiken.”

Line-up

“We zijn dus nog niet waar we willen zijn, maar we hebben al heel wat ervaring dus dat komt wel in orde. Ook de affiche is zo goed als rond. Heel wat van de namen die normaal in 2020 zouden spelen, zijn opnieuw van de partij, maar niet iedereen. Bij sommigen lukt het niet om hen opnieuw naar Rumbeke te krijgen, anderen zijn door corona zelfs gestopt. De verschillende dj’s zijn blij dat ze opnieuw op pad kunnen We willen eind februari, begin maart met alle informatie en line-up naar buiten komen.”

“Momenteel zitten we nog in code oranje en is het onmogelijk om het festival te laten plaatsvinden zoals wij dat willen, maar er is nu al sprake van halfweg maart over te schakelen naar code geel. Onze aanvraag is ingediend bij de stad. Daar hebben ze laten weten er alles aan te doen om Parsidance te laten doorgaan. Ons voordeel was en is dat er niemand financieel afhankelijk is van het festival. De opbrengst komt ten goede van de jeugdbeweging, daarbij hebben we hoogstens wat investeringen moeten uitstellen.”

“Het terrein blijft grotendeels hetzelfde, al doen we naast de mainstage, Dixieland en onze bunker nu ook iets creatiefs met containers waar we lokaal draaitalent een kans zullen geven. De fietsenparking verplaatsen we naar de parking aan Den Hazelt.”

Extra festival

“We merken dat de jeugd er echt naar smacht om opnieuw te kunnnen feesten, laat het de start zijn van een mooie lente en zomer”, aldus Tim, die normaal van plan was om bij de tiende editie de fakkel door te geven. “Zonder corona zou dat nu het geval geweest zijn”, klinkt het lachend. “Door corona hebben we even afstand moeten nemen en dat zorgde voor verse zuurstof, ik ben nog niet van plan om Parsidance los te laten. Wel is het zo dat we meer en meer verantwoordelijkheid aan de leiding willen geven en samen Parsidance de toekomst van het festival willen verzekeren. Want laat ons duidelijk zijn: Parsidance zal nog lang bestaan!”

We willen de toekomst van Parsidance als festival verzekeren

Parsidance is het eerste festival in de regio en meteen ook een van weinige echte festivals in Roeselare. “Je hebt Plein Publique eind juni en Trax Festival, maar voor de rest blijft het vrij beperkt. Een extra festival tijdens de zomer, gelijkaardig aan Parsidance, zou misschien wel leuk zijn.”

Tim was tot aan corona zelf ook erg actief als dj. “Ik ben lange tijd niet bezig geweest met muziek, maar ondertussen is dat toch een beetje teruggekomen. Ik ben ondertussen papa geworden en het is niet de bedoeling om zoveel als vroeger te draaien, maar de aanvragen komen binnen en dat is wel goed. Zo draai ik tijdens de ochtendfuif voor de 50 dagen eind april.”