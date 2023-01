Parsidance in Rumbeke nu al uitverkocht, ook al is er nog geen naam aangekondigd

Het dancefestival Parsidance op de terreinen van Scouts Parsifal in Rumbeke is al uitverkocht. Het is de traditionele opener van de festivalzomer op zaterdag 15 april, goed voor 4.000 aanwezigen.

“Dit is het resultaat van jaren goed werken, bovendien hadden we ook vaak geluk met het weer wat de beleving ten goede komt”, aldus drijvende kracht Tim De Bree. “Het leeft echt bij de jonge gasten. Daarnaast waren we ook de vorige edities uitverkocht, dus nemen veel mensen het zekere voor het onzekere en kopen vroeg hun kaarten. Dit jaar is het event 18+, maar ook daar zien we geen effect van.”