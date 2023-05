Parkies komen deze zomer terug naar Roeselare, line-up volgt later deze maand

In juli en augustus kan je op donderdagavond weer terecht in Roeselare voor een nieuwe portie gratis Radio2 Parkies-concerten.

‘Het grootste kleinste, maar gezelligste festival van België’ is klaar om er voor de 32ste keer weer een lap op te geven, zo klinkt het in een persbericht. “Net als de voorbije jaren ligt in de zomervakantie opnieuw de klemtoon op de unieke sfeer en gezelligheid. Naast het ecologische aspect en de groene omgeving, brengen we de mensen uit de buurt samen op een gezellige muzikale avond. Opnieuw investeerden we in een stevige line-up, die we later deze maand nog bekendmaken.”

“Vanaf 19 uur is iedereen welkom op onze concertavonden. We starten vroeg, waardoor iedereen verspreid kan toekomen om bediend te worden met een drankje en hapje. Naast het inloopprogramma zorgen we avond na avond met een ronkende topnaam voor onvergetelijke momenten. Het succes van de Radio2 Parkies-concerten, vorig jaar goed voor meer dan 300.000 bezoekers, is het warme, herkenbare, verbroederende, familiale karakter dat we uitstralen. Het verhaal blijft groeien, want dit jaar kan je op 19 locaties in Vlaanderen terecht, goed voor 137 gratis concerten. Dat is nu al een record”, klinkt het bij de organisatie.