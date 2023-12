“Papa zien genieten is het mooiste kerstgeschenk”: twintig topartiesten brengen eerbetoon aan Will Tura

Volgende donderdag en vrijdag vinden in het Sportpaleis de concerten ‘Will Tura nodigt uit’ plaats. Twintig artiesten brengen er muziek van de Keizer van het Vlaamse lied. Dochter Sandy Blanckaert blikt vooruit.

“Gezien de omstandigheden gaat het eigenlijk vrij goed met papa”, beantwoordt Sandy onze evidente openingsvraag. Bij Will Tura werd eerder dit jaar Alzheimer vastgesteld. “Hij kijkt met nieuwsgierigheid uit naar de twee concerten van volgende week. Ik ben ervan overtuigd dat het hem deugd zal doen om daar twintig artiesten op het podium te zien staan die allemaal een nummer van hem brengen. Op die manier wordt vooral ook de componist en muzikant Will Tura in de bloemen gezet. Clouseau, Daan, Helmut Lotti, Natalia … iedereen was meteen heel enthousiast om mee te doen. Het zal ongetwijfeld boeiend zijn om hen Tura-nummers te horen zingen die enerzijds trouw blijven aan het origineel, maar die ook een eigen interpretatie van de artiest krijgen. Als toeschouwer mag je je dus verwachten aan een heel mooi muzikaal feest.”

“Papa heeft zelf eerder al afscheid genomen van het podium” – dochter Sandy Blanckaert

Hartverwarmende brieven

Deze twee concerten zijn het ultieme orgelpunt van een rijke carrière. “Papa heeft zelf eerder al afscheid genomen van het podium. Deze concerten die in zijn aanwezigheid doorgaan, zijn een mooi eerbetoon”, vervolgt Sandy. “Sinds zijn 14de stond mijn vader elk weekend op het podium. Het was voor hem dus even aanpassen om geen volle agenda meer te hebben. Ook voor de fans was het natuurlijk wennen dat er geen optredens meer waren. Mijn papa en mama waren echt overdonderd door de vele brieven en hartverwarmende reacties die ze de voorbije maanden gekregen hebben. Ze stonden zelf versteld van het feit dat zijn muziek voor veel mensen zoveel betekent. Zo zijn er mensen die schrijven dat zijn liedjes hen doorheen een moeilijke periode in het leven hebben geholpen. Het is ook fijn om te zien dat duizenden fans bij de concerten van volgende week willen zijn, zodat ze papa nog eens kunnen zien. Als ik op die twee avonden papa zal zien genieten van al die muziek, dan wordt dat mijn mooiste kerstgeschenk.”