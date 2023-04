Paasconcert met symfonisch jeugdorkest

Liefhebbers van klassieke muziek zijn op 10 april welkom in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde. SOV Young, het jeugdorkest van Symfonieorkest Vlaanderen, zorgt voor een heerlijke muzikale avond onder leiding van Martijn Dendievel. “Ik krijg enorm veel energie van de jongeren”, vertelt de 27-jarige dirigent.

Tijdens het paasconcert krijgen jonge musici tussen veertien en twintig jaar de kans om hun talent te tonen aan het grote publiek. Organisator Lions Club Westkust geeft de 65 jongeren maar al te graag het podium. Onder leiding van internationaal opkomend dirigent Martijn Dendievel brengt het orkest onder meer de beroemde Enigma Variaties van Edward Elgar.

Altijd zin

“Samenwerken met die jonge muzikanten is ontzettend fijn”, zegt Martijn. “Het is erg leuk om je eigen energie aan hen door te geven. Ik krijg echt heel veel energie van hen terug, wat vaak niet zo evident is bij orkesten met volwassenen. De jongeren hebben er altijd zin in, want het is ook een hobby voor hen, en geen job. Dat maakt een serieus verschil. Ook kunnen we dankzij het jeugdorkest laten zien dat het helemaal niet abnormaal is om met klassieke muziek bezig te zijn.”

De muzikanten repeteren zo’n vier dagen per week in het conservatorium in Gent. Op 8 april geven ze daar een eerste concert, om dan naar Koksijde te verhuizen. “Voor de ontwikkeling van deze jonge musici zijn die concerten van groot belang. Ze spelen op hoog niveau”, gaat de trotse dirigent verder.

Martijn begeleidt het orkest dan ook met alle plezier, hoewel hij al acht jaar in Duitsland woont. “Er zijn in Duitsland goede opleidingen voor dirigenten, daarom verblijf ik er. Het is niet zo gemakkelijk om een job te vinden. Het is continu hard werken aan jezelf. Een dirigent maakt veel los bij musici, dat is wat mij als kind geïnspireerd heeft. Ik hoop dat ik hetzelfde kan betekenen voor de jongeren die ik nu begeleid.”

Een ticket kost 30 euro in voorverkoop en 40 euro aan de deur. Het concert begint om 20 uur. (LB)

www.lionsdepannewestkust.be/paasconcert/