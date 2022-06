P.A.R.C. brengt de grootste hits in een hardrockjasje

Tijdens de lockdown ging drummer Dennis Vanaudenaerde op zoek naar muzikanten om een muzikaal project uit te bouwen. Samen met Jo Devriese, François Dedecker, Kenneth Lingier en Jill Couvreur vormt hij ondertussen de nieuwe band P. A. R. C., wat staat voor Playing Awesome Rock Covers.

In een bezetting met drummer Dennis Vanaudenaerde (38), leadgitaar Jo Devriese (43), bassist François Dedecker (29), rhythm gitaar Kenneth Lingier (38) en zangeres Jill Couvreur (26) brengt P. A. R. C. alle soorten muziek in een dansbaar hardrockjasje. “Met ons op het podium is er altijd ambiance, terwijl we toch streven naar perfectie. Ook mensen die niet van rock houden, gaan uit de bol op onze muziek”, aldus Dennis, die al jaren met een dergelijk concept wou starten.

“Tijdens de lockdown ging ik via Facebook op zoek naar muzikanten. Zo leerden we elkaar kennen en het zat meteen goed. We hebben allen dezelfde muzikale voorkeuren, dezelfde dromen en vullen elkaar perfect aan. Intussen is onze band van compleet vreemden die samen muziek maken, geëvolueerd naar een groep hechte vrienden die op elkaar ingespeeld zijn.”

Bandleden

Terwijl François uit een muzikale familie komt en door zijn oom gepusht werd om bij een band te gaan, stond Jo bij Cararock voor het eerst op een podium. Dennis had altijd al een voorkeur voor drums, zo erg zelfs dat hij in zijn kamer met chopsticks drumde om niet te veel lawaai te maken. Later kreeg hij een elektronisch drumstel. Jill stond al vanaf haar zes jaar op het podium. Ze deed mee aan playbackshows en heeft altijd al gedanst. Als klein meisje wist ze al dat ze later zangeres wou worden. Nu zorgt ze voor het showelement en de zang bij P. A. R. C. en voelt zich op het podium als een visje in het water.

De bandleden dromen ervan ieder weekend te kunnen optreden en op de Gentse Feesten te staan. In de verre toekomst willen ze eigen nummers brengen. “We willen vooral op het podium staan en de mensen een leuke en gezellige avond bezorgen. Even alle stress en de dagelijkse zorgen vergeten”, besluit Jo.

De belevenissen van de rockband zijn te volgen op z’n Facebookpagina. Ze zijn te bereiken via contact@parcmusic.be of via 0494 39 29 16.