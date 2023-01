Ozark Henry te gast bij Piano’s Maene tijdens Week van de Belgische Muziek

Piano’s Maene strikte Ozark Henry voor een optreden. De muzikant kom op donderdag 2 februari langs in Ruiselede om er het 20-jarige jubileum van zijn succesplaat ‘Birthmarks’ te vieren. Het optreden kadert in de Week van de Belgische muziek.

VI.BE en de VRT slaan tussen 30 januari en 5 februari de handen opnieuw in elkaar met verschillende spelers uit de muzieksector om muziek van eigen bodem in de schijnwerpers te zetten. Kers op de taart wordt de uitreiking van de MIA’s.

Ook bij Piano’s Maene gaat de Week van de Belgische Muziek niet onopgemerkt voorbij. De pianobouwer nodigde Ozark Henry uit voor een evenement in de concertzaal in Ruiselede. Hij viert het 20-jarige jubileum van zijn succesplaat ‘Birthmarks’ en komt een jubileumshow brengen, met behalve nummers van Birthmarks ook z’n grootste hits van de afgelopen twee decennia. Het optreden vindt plaats op donderdag 2 februari om 20 uur. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via de website van Piano’s Maene. (SV)