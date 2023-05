Overleden wereldster Tina Turner maakte in 1987 Oostende gek in strakke rode jurk

De overleden rockster Tina Turner was ook één keer in West-Vlaanderen te gast, in 1987 op de luchthaven van Oostende. In een strakke, lederen rode jurk gaf ze er een stevig optreden, dat nog altijd in het geheugen zit van wie erbij was.

Tina Turner stond op de affiche van het Belga Festival, het eerste grote festival dat vanaf 1985 neerstreek op Oostends grondgebied. Op de terreinen van de luchthaven stonden in dat jaar ronkende namen zoals T.C. Matic, The Kinks en ZZ Top. Het jaar daarop speelden onder meer Gary Moore en Rod Stewart er de pannen van het dak en in 1987 voeren Terence Trent d’Arby en Tina Turner de Oostendse tarmac naar hogere regionen. Tante Tina regeert die dag in Oostende in een strak rood lederen pakje.

“Het was een topconcert”, herinnert Jan Degoe, toen 17, uit Bredene zich. “Ze smeet zich volledig en had het publiek helemaal mee. Het jurkje bleeg lang op ieders netvlies geplakt, maar meer nog bleven haar charisma en haar stem als een klok hangen. Nummers als What’s love got to do it, Proud Mary, Nutbush City Limits en I can’t stand the rain werden luidkeels meegebruld.”

“In Oostende maakte ze 25.000 mensen zo gek als een achterdeur, maar ze bleef niet plakken”, herinnert organisator Paul Ambach, alias Boogie Boy zich tegenover het persagentschap Belga. Ze vloog meteen door naar haar volgende optreden.

Hier zie je hoe Tina haar hit Break Every Rule ten beste gaf in Oostende.