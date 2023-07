Overleden artieste Sinead O’Connor schitterde ooit nog op Rock Torhout en folkfestival Dranouter

De Ierse zangeres Sinéad O’Connor is woensdag 26 juli overleden op 56-jarige leeftijd. In 1990 stond Sinéad op Rock Torhout, de wederhelft van Rock Werchter en in 1997 op het festival Dranouter, het toenmalige folkfestival. In het Heuvelland bracht ze tijdens een ingetogen concert haar wereldhit ‘Nothing compares 2 U’ uit 1990. “Je kon een speld horen vallen.”

Sinéad O’Connor op Dranouter Folkfestival in 1997. © Alex Vanhee

Maar liefst 33 jaar geleden stond de Ierse Sinéad O’Connor op het podium van het toenmalige festival Rock Torhout. Zeven jaar later trad ze ook op tijdens het toen nog folkfestival Dranouter in Heuvelland. “Dat was toen een erg ingetogen concert, wat een stem. Je kon toen een speld horen vallen, zo in de ban was het publiek. Iedereen stond met open mond te luisteren. Het was echt fantastisch”, vertelt Jan Degoe uit Bredene.

“Ik stel het programma van het festival Dranouter nu al ongeveer 11 of 12 jaar samen”, vertelt organisator Bavo Vanden Broeck. “Toen was ik nog vrijwilliger en als medewerker kon je niet alle concerten meepikken. Aan dat concert heb ik geen specifieke herinneringen, maar Sinéad was natuurlijk een topartieste.