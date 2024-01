Ostend is music: foto-expo over muzieklandschap in stad aan Zee

De nieuwe fototentoonstelling onder de Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk in Oostende focust onder het motto Ostend is music op het bruisende muzieklandschap in de stad aan Zee.

Helaas zonder soundtrack, tenzij die van de branding iets verder op, maar verrassend beklijvend op het netvlies zijn de beelden van fotograaf Ghilain Vermeersch (55) die ons op sleeptouw neemt doorheen het bruisend en erg gevarieerd muzieklandschap bevolkt door koren, zangers, componisten, professionals en amateurs, jongeren en plussers. Zijn beelden vormen een staalkaart van de erg gestoffeerde muziekscene in de stad: Oostendse bands, muzikanten, zangers in intieme repetitieruimtes, van repetitiekoten tot professionele opnamestudio’s, maar ook in imposante concertzalen of op straathoeken en openluchtfestivals. Ghilain Vermeersch, afkomstig uit Oostduinkerke maar ooit meegespoeld tot in Oostende, vangt ze in zijn lens: Augustijn, Serge Feys, Friedel Dufait, Ier en Gunter, de leerlingen van Conservatorium aan Zee, Thin Line Men, Mildreda, Dylan Zeèzeune…

Negen partners

Deze foto-expo bewijst eens te meer dat de stad Oostende wil investeren in een duurzaam muzieklandschap waarbij negen partners zich geëngageerd hebben: De Grote Post, klein Verhaal , KAAP, Theater aan Zee, Muziekclub De Zwerver, Jongerenmuziekcentrum OHK, Paulusfeesten, Conservatorium aan Zee en de dienst Cultuur van de Stad Oostende.

“Ostend is music wil dus de lokale muziekscene ondersteunen door onder meer een playlist op spotify die zowel de muziek bundelt van grote Oostendse artiesten als van opkomend talent”, aldus schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert.

De fototentoonstelling loopt tot en met 5 maart telkens de klok rond en vormt een naadloos tweeluik met de succesvolle foto-expo in de Venetiaanse Gaanderijen van Danny Willems over Arno. Zie ook www.ostendismusic.be. (ML)