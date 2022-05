Orkest Musamis viert vijfjarig bestaan met concert

Op zondag 22 mei viert het Kortrijks Kamerorkest Musamis zijn vijfjarig bestaan. Zij doen dat met een concert in de Verrijzeniskerk aan de Burgemeester Pyckestraat in Kortrijk. Het orkest brengt muziek van Edvard Grieg tot Ennio Morricone.

Het idee een kamerorkest te stichten, kwam eind 2016 van een groep vrienden amateurmuzikanten uit het Kortrijkse die vaak al kamermuziek en orkestervaring deelden en droomden van een ensemble waar muziek en vriendschap hand in hand konden gaan. Begin 2017 werd Kamerorkest Musamis geboren.

“De naam is niet toevallig en een weloverwogen keuze. Als vrienden hebben we allemaal één passie: muziek. Ons doel is uitblinken in beiden. Musamis staat voor die twee pijlers: muziek en vriendschap”, aldus celliste Sigrid Van Belle.

De voorbije vijf jaar gaf Musamis twee keer per jaar een aperitiefconcert op zondagmorgen. “We kozen altijd voor een kerk als locatie door de ruimte die een kerk biedt. Een trouw publiek van ruim 300 aanwezigen was eerder regel dan uitzondering”, aldus Sigrid.

Musiceren in de tuin

“Begin 2020 braken dan de bijna twee ‘surreële’ covidjaren aan. Onder elkaar bleven vele leden van Musamis contact houden: musiceren in de tuin of met een klein groepje bij iemand thuis met alle ramen open. Door het enthousiasme van dirigente Ann Pareyn en de mogelijkheden van zoom werd Musamis bij mekaar gehouden en de continuïteit verzekerd.”

Intussen is corona bijna voorbij en bestaat Musamis vijf jaar. “De trouwe steun van sponsors en de warme steungroep ‘Vrienden van Musamis’, een enthousiast en ruim publiek, positieve reacties vanuit de muziekwereld en jonge muzikanten die de voorbije twee jaar hun weg vonden naar Musamis, laten ons geloven dat we stilaan een sympathieke vaste waarde in het Kortrijkse muzieklandschap worden”, zegt Sigrid.

Een collectief

“In die vijf jaar zijn we uitgegroeid tot een symfonisch ensemble met ruim dertig vaste leden tussen 19 en 69 jaar, in muziek en vriendschap verenigd. We voelen ons een collectief waar iedereen inbreng heeft. Dat schept een band.”

Het vijfjarige bestaan wordt op zondag 22 mei om 17 uur gevierd met een concert in de Verrijzeniskerk, de voormalige schoolkapel van O.-L.-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk. “Een pareltje uit de sixties.”