Orgelkring Adriaen Willaert presenteert twee orgelfestivals: “500 jaar aan originele muziek”

Liefst twee orgelfestivals gaan binnenkort van start in de vele kerken die een orgel rijk zijn. Openen doet het Internationaal Orgelfestival met een ode aan de bekende organist Flor Peeters die 120 jaar geleden werd geboren. Het Stadsorgelfestival wil dan weer jong en oud laten kennismaken met het orgel en de orgelmuziek.

“Je speelt niet eender welk muziekstuk zomaar op gelijk welk orgel. Iedere periode van de geschiedenis heeft zijn eigen soort orgel, waar dan weer een aan die tijd gebonden muziekgenre bij hoort. In Roeselare hebben we heel wat orgels en met dat patrimonium kunnen we een periode van vijfhonderd jaar originele muziek weergeven.”

Aan het woord is de Roeselaarse organist Eric Hallein. Hij is vast verbonden aan de Sint-Michielskerk van Roeselare maar ook aan de Heilig Bloedbasiliek in Brugge en een veel gevraagd solist. Daarnaast is hij artistiek leider van de Orgelkring Adriaen Willaert. Hij gaat op zaterdag 11 maart zelf aan het klavier zitten om het Internationaal Orgelfestival te openen.

Flor Peeters

“We beginnen met een Vlaamse rapsodie waarin muziek van de bekende Vlaamse componist Flor Peeters zal te horen zijn. Peeters werd 120 jaar geleden geboren waardoor we dit jaar eigenlijk van een Flor Peeters-jaar kunnen spreken. Naast deze rapsodie staat nog muziek van Vivaldi en Händel op de pupiter, waarin de mezzosopraan Annelyn Gevaert en het Chorus Ieper een belangrijke rol hebben.”

“Nergens vind je zoveel orgels in goede staat als in Roeselare”

“Tijdens het concert zullen de toeschouwers zich trouwens eventjes moeten verplaatsen, want we beschikken over twee orgels in de Sint-Michielskerk. En dan zijn we vertrokken voor een reeks concerten met gastorganisten uit Italië en Polen op verschillende orgels in Roeselare. Op 12 augustus, bijvoorbeeld, luisteren we naar Poolse romantische orgelmuziek die we inpassen in een eerbetoon aan Simonne Brugghe en generaal Maczek.”

Proevertjes

Naast een internationaal festival organiseert de Orgelkring Adriaen Willaert dit jaar opnieuw een Stadsorgelfestival. “Dat zijn kleinere concerten, zeg maar proevertjes, in de Sint-Michielskerk telkens om 18 uur die vooral als bedoeling hebben om jong en oud te laten kennismaken met het orgel en met de orgelmuziek van de 16de tot en 21ste eeuw. Het eerste is op vrijdag 5 mei en verder zijn er concertjes op de eerste vrijdag van juni, augustus, september en oktober.”

“Onze initiatieven lokken steeds meer muziekliefhebbers, maar we denken dat we met de juiste promotietechnieken nog veel meer mensen naar Roeselare kunnen halen voor een orgelconcert. Als mensen van de andere kant van het land naar het orgel van Haringe komen luisteren – ik geef toe, dat Van Peteghem-orgel is een uniek en prachtig exemplaar – dan moeten we ze ook naar orgels in de Sint-Michielskerk, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Oekense kerk of de Protestantse kerk kunnen halen. Nergens vind je zo’n aanbod aan verschillende orgels die in goede staat en bespeelbaar zijn”, besluit Eric.

(Bart Crabbe/foto SB)

Meer info op de website www.organassociation-adriaenwillaert.com