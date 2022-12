“Opnieuw kippenvel”: Lenn (5) wordt ook ster in de States bij optreden voor bazen Disney en Make-A-Wish

2022 was een emotionele rollercoaster voor de kleine Lenn Morel uit Menen. In zijn vijfde levensjaar overwon hij een agressieve kanker en maakte zijn droom waar met een memorabel doedelzakoptreden onder de Ieperse Menenpoort. En dan moest dé verrassing nog komen: een cadeautrip naar the States met gratis verblijf in Disney World en een gala-optreden voor de grote bazen van Disney en Make-A-Wish. “Hij was dé ster en kreeg een staande ovatie.”

7 mei 2022, 20 uur: de dagelijkse plechtigheid van de Last Post start onder de Ieperse Menenpoort. Het is er die avond nog drukker dan gewoonlijk. Tussen herdenkingstoeristen uit alle hoeken van de wereld staan de vrienden en familie van Lenn Morel te wachten op het optreden van zijn dromen. De vijfjarige jongen uit Menen mocht met doedelzak plaatsnemen in het midden van de poort en meespelen met pépé en de andere bandleden van de Ypres Surrey Pipes & Drums.

Verschillende toeschouwers lieten hun tranen de vrije loop door het beeld van de kleine kwetsbare jongen onder de historische monumentale poort. Lenn tokkelde met zijn kleine vingers en blies met al z’n kracht, maar was nog te jong om muziek uit zijn doedelzak te krijgen. En toch weerklonk de muziek oorverdovend door de band achter hem.

“Dat klein ventje zo goed zijn best zien doen tussen die grote mannen onder de Menenpoort… het was heel aandoenlijk. Velen hadden kippenvel en lieten een traantje. Ik ook”, getuigde Myriam Taillaert toen.

Als kernverantwoordelijke voor Make-A-Wish West-Vlaanderen bezorgde ze Lenn en zijn familie een dag om nooit te vergeten. En dat werd het ook voor Myriam zelf. “Ik zag de voorbije 27 jaar talloze kinderwensen in vervulling gaan en elke wens was speciaal, maar het is de eerste keer dat ik zo geëmotioneerd was”, klonk het.

De wens van Lenn ging de wereld rond, tot in The States. “Plots belde de CEO van Make-A-Wish International, met hoofdzetel in Amerika, naar ons land”, vertelt Virginie Debreyne (32), mama van Lenn. “Lenn mocht zijn wens persoonlijk ‘tentoonstellen’ in het Walt Disney World Resort bij Orlando. Ook bij de uitnodiging: meerdaagse tickets voor Disney World. Een cadeaureis naar Amerika, voor wie is dat geen droom?”

Het gezin vertrok met pépé Eric Remy in de herfstvakantie. “De eerste keer een vliegtuigreis ten volle beleven, nog een wens die in vervulling ging”, vervolgt Virginie. “Met grote zus Liana amuseerde hij zich dagenlang te pletter in het park van Disney World. Dat was op z’n Amerikaans, hé. Het vuurwerk bijvoorbeeld. Zo’n spektakel hadden we nog nooit gezien.”

Ook de wenstentoonstelling werd een schouwspel. “Het was een grote gala-avond met spijs en drank voor zeker duizend mensen. Zaten mee aan tafel: de grote bazen van Make-A-Wish, Disney en andere CEO’s. Om hun samenwerking en jubilea te vieren: 50 jaar Disney World en 40 jaar Make-A-Wish.”

Vooraan stond een podium en daarboven een groot scherm met de slogan Hope begins with us. “Daar werd beelden getoond van de wens van Lenn onder de Menenpoort. Het filmpje werd er uitgeroepen tot meest aandoenlijk moment van het jaar. En dan mocht Lenn met z’n doedelzak het podium opmarcheren, onder muzikale begeleiding van zijn pépé. Net als onder de Menenpoort was hij heel gefocust. Opnieuw een kippenvelmoment met staande ovatie: iedereen sprong recht en begon te juichen. Hij was dé ster van de avond. Het was heel kort, maar zo intens. Daarna stonden de aanwezigen in de rij om duizenden foto’s te nemen met Lenn. Echt een droommoment. Een kers op de kers op de taart.”

Lenn is nog niet officieel genezen, maar de toekomst oogt rooskleurig. “Zijn laatste scans waren goed. Al zal hij geen volledig gebit groeien door de chemo. Z’n overgrootmoeder overleed vorig jaar aan kanker. Ze beloofde om alle kanker mee te nemen. Hopelijk blijft onze familie voortaan kankervrij.”

Lenn oefent nu volop voor zijn nieuwe droom: doedelzak spelen, maar dan voor echt. “Je moet bijna 14 zijn om voldoende kracht te hebben”, weet Virginie, die met heel het gezin elke repetitie bijwoont van de Ypres Surrey Pipes & Drums in Ieper. “Ze zijn onze tweede familie. We zijn hen en iedereen dankbaar voor dit geweldig jaar, een emotionele rollercoaster die ons dichter bij elkaar bracht en deed genieten. Ook van de kleine dingen in het leven.” (TP)