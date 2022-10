‘Opex’, allerlaatste cd van Arno, op nummer één in Ultratop

Na zijn overlijden staat het album Opex van Arno op nummer één in de Ultratop. De nieuwe, allerlaatste cd van Arno is vrijdag 30 september, uitgekomen en heet ‘Opex’, naar de wijk waar de Oostendse rocklegende opgroeide.

De Oostendse rockzanger, die op 23 april overleed aan de gevolgen van pancreaskanker, was in de weken voor zijn dood nog bezig aan een allerlaatste studio-album, dat hij maakte samen met onder meer zijn broer Peter Hintjens en zijn zoon Felix.

Het was de laatste wens van Arno, om de cd nog af te werken. Hij heeft er ook zowat alles nog van gehoord, behalve de eindmix en het duet met Mireille Matthieu. De Franse zangeres zong haar partij immers in op de dag dat Arno stierf.

Peter Hintjens, de broer van Arno, speelt mee op het allerlaatste nummer I’m not gonna whistle. “Arno wou absoluut dat ik meedeed. Het was van moeten”, vertelt hij in een interview, dat je hier kan lezen.

Meer info over onder meer de box set vind je op https://arno.ochre.store/.