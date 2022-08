Opbouw voor elfde Trax Festival met onder meer Novastar en Ruben Block volop aan de gang in Roeselare

Momenteel zijn de medewerkers volop bezig met de opbouw van het Trax Festival. Voor de elfde editie verwachten ze opnieuw duizenden muziekliefhebbers. Novastar is de grote publiekstrekker voor de komende editie.

Trax Festival vindt op zaterdag 27 augustus plaats op de Trax-site. “Het festivalterrein is dit jaar een pak groter dan vorig jaar”, vertelt Dieter Declercq, een van de trekkers van het festival. “Daarvoor zijn we Infrabel erg dankbaar. In de loden hitte hebben ze dagenlang gewerkt om alles vrij te maken. Het podium staat nu twaalf meter meer naar achter, daardoor kregen we heel wat extra ruimte. De capaciteit bedraagt nu 8.500 toeschouwers.”

Gratis reserveren

Of dat aantal gehaald zal worden, valt af te wachten, maar de reservaties verlopen alvast vlot. Begin deze week waren er al 4.600 tickets de deur uit. Het festival is helemaal gratis, maar om een idee te hebben van het aantal aanwezigen wordt gevraagd om een ticket te reserveren op de site van het festival. Dat kan nog tot zaterdag, enkele klikken volstaan. “Ondertussen zijn we volop bezig met de opbouw. In vergelijking met andere jaren, beginnen we nu al in het begin van de week op te bouwen. Dat zorgt voor wat meer ademruimte. Het wordt opnieuw de moeite!”

De affiche is opnieuw een mix van lokaal talent en grote namen. Beginnen doen ze omstreeks 15.30 uur met Whorses en de stevige gitaren van King Hiss. Nog meer gitarengeweld rond de klok van zes met Idiots, met daarbij Roeselarenaar Wouter Spaens. Chibi Ichigo geldt als een aanstormend muzikaal talent, vorige week nog mocht ze Pukkelpop op stelten zetten.

Novastar

Uitkijken is het om 21 uur naar Ruben Block, de frontman van Triggerfinger doet het tegenwoordig solo. Headliner om 22.30 uur is Novastar. Joost Zweegers staat garant voor een set vol hits met onder meer ‘Wrong’, ‘The Best is Yet to Come’ en ‘Never Back Down’. Afsluiten gebeurt opnieuw onder de luifel met Jazzavan.

Parkeren kan in de stationsparking, er is een grote fietsparking vlakbij het festival.