Opbouw Cactusfestival in Brugge is begonnen

De opbouw van het Cactusfestival in het Minnewaterpark in Brugge is begonnen. Tegen het weekend moet het festivaldorp klaar zijn voor de ontvangst van duizenden muziekliefhebbers.

“Vraag mij niet hoeveel kilometers nadars we rondom het Minnewaterpark plaatsen”, zegt Wannes Belaen, productieverantwoordelijke van Cactus Muziekcentrum. Een ploeg van dertig vrijwilligers is begonnen met de opbouw van het festivaldorp. “Het podium doen we niet, dat is een gespecialiseerde firma”, vervolgt de productieleider.

Drukke zomer

Na twee jaar zonder Cactusfestival, door corona, is de goesting groot bij Wannes Belaen om erin te vliegen: “We waren een tijdje noodgedwongen tijdelijk werkloos, tijdens de lockdown. In drie jaar tijd is er een en ander veranderd. Door de prijsstijgingen is de productiekost enorm verhoogd. Gelukkig waren we er vroeg bij, want het is een drukke festivalzomer, de toeleveringsbedrijven zijn overbevraagd en onderbemand.”

“Wij kunnen komend wekend rekenen op 700 vrijwilligers voor de organisatie van ons festival. Nieuw dit jaar is de Cactus Kiosk op het Bargeplein: in de namiddag een rustige oase voor families met kleine kinderen, ‘s avonds een dj karavaan”, aldus Wannes Belaen. Zelf kijkt hij reikhalzend uit naar Franz Ferdinand, uit jeugdsentiment, en naar Meskerem Mees: “Ik heb haar ontdekt in de MaZ, een superconcert. Ik ben benieuwd hoe ze op een festival overkomt.”

Weekendtickets

Het Cactusfestival vindt plaats van vrijdag 8 t/m zondag 10 juli in het Minnewaterpark in Brugge. Met op de affiche onder meer Intergalactic Lovers, Robert Plant, Supergrass, Balthazar en De Jeugd van Tegenwoordig.

De weekendtickets zijn uitverkocht. Info en tickets: www.cactusfestival.be