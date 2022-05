Op zoek naar inspiratie kwam een delegatie van Bordeaux naar Diksmuide

Muziekclub 4AD mocht van maandag 2 mei tot vrijdag 6 mei een delegatie van 11 muziekprofessionals en 2 verkozenen uit Bordeaux (Frankrijk) ontvangen in het kader van het Europees uitwisselingsproject Erasme+.

“Werknemers van Rock School Barbey, de muziekclub Krakatoa, de muziekclub Rocher de Palmer en het sociaal-artistiek initiatief Rock et Chanson maakten de trip richting Diksmuide om zich verder bij te scholen rond duurzaamheid en inclusie en vonden hierbij 4AD de ideale inspiratiebron.” Vertelt Elien Adam communicatieverantwoordelijke van 4AD “Naast verschillende workshops en groepsgesprekken werd de delegatie woensdagochtend ontvangen op het Stadhuis van Diksmuide door Burgemeester Laridon.”

Verwoesting

Op het stadhuis werden ze door burgemeester Laridon verwelkomd en kregen ze meer uitleg over de stad Diksmuide, de vele toeristische mogelijkheden, de diverse ontspanningsmogelijkheden in de stad en over de muziekacademie en de diverse evenementen die in Diksmuide worden georganiseerd. De burgemeester had het ook over de totale verwoesting die Diksmuide te verwerken kreeg tijdens de oorlog, waarbij de delegatie uit Bordeaux zich kon voorstellen hoe het geweest was daar ook zij in die periode heel wat verwoestingen hadden gekend.

Na een gezellige kennismaking werd de delegatie uitgenodigd om samen iets te drinken in het stadhuis en van te genieten van de lokale producten, wat hen zeer beviel. Het is een tevreden groep die straks terug naar La Douce France vertrekt.