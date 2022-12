Op zaterdag 17 december in ‘t Sok in Kachtem: nieuw death metalfestival ‘Death Row’

De oorsprong van dit nieuwe metalfestival in Izegem dat op zaterdag 17 december plaatsvindt ligt eigenlijk nog in café Quicky waar destijds enkele keren een rock party werd gehouden.

“Maar door corona moesten de laatste edities uitgesteld worden en uiteindelijk maakten we de switch naar een metalfestival”, zegt de voormalige cafébaas Nico ‘Quicky’ Delecluyse. “In ons bestuur zitten enkele specialisten in dit genre, maar daar hoor ik niet bij”, knipoogt hij.

In zaal ’t Sok werd de ideale locatie gevonden. De zaal kan een 400-tal mensen ontvangen. “Het is onze eerste editie, dus is het voor ons ook wat gissen naar de publieke opkomst”, gaat Krist Hollevoet verder. “Maar we zijn er alvast klaar voor. Met ons organiserend comité hebben we logistiek al alles tot in de puntjes voorbereid.”

Opkomend talent

Het metalfestival vindt plaats onder de naam Death Row, wat dodencel betekent. “Het verwijst vooral naar de death metal die er gespeeld wordt, dat is eigenlijk de zwaarste vorm van metalmuziek, echt voor de ‘heavy’ fans dus.”

William Folens was een van de mensen die mee de line-up wist te verzorgen. “We hebben vooral ook groepen uit de regio een kans willen geven, want zoveel festivalletjes waar ze hun ding kunnen doen zijn er niet.”

De deuren van ’t Sok in Kachtem gaan open om 15 uur, om 16 uur staat al het eerste optreden op het programma. Het programma ziet er (in volgorde van optredens) als volgt uit: Unsainted, Sartramus, Anthrophagus, Serial Butcher (in 2023 ook op Alcatraz), Darkest Mind en The Committee. “Die laatste band is internationaal en het is wel uniek dat we die konden binnenhalen.”

Omdat er ook heel wat bands uit West- en Oost-Vlaanderen optreden hoopt de organisatie ook de aanhang van die groepen te mogen verwelkomen. “Het is ons eerste festival, we hopen langzaam te groeien”, redeneert Khalif Yamani die de PR voor zijn rekening neemt. “We gaan ook voor veel jonge bands, het opkomend talent zeg maar.” (WVS)