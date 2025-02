Op de Mercator met muzikante Bwana: “We doen wat we willen, op onze manier”

In januari 2024 werd Friedel Dufait (20), alias Bwana, laureaat van de Studio Brussel-muziekwedstrijd ‘De Nieuwe Lichting’. In het hectische jaar dat volgde, bleef Friedel zich een eigen muzikale weg banen en vindt ze meer en meer smaak in optreden, nu ook met haar eigen band. “Blijkbaar ben ik goed in zeveren op het podium”, lacht ze.

Friedel studeert in Gent, maar verdeelt haar tijd voornamelijk tussen Brussel – waar haar vriend woont – en haar geboortestad. “Ik wil altijd terug naar Oostende”, vertelt ze. “De stad, de zee… Als kind vond ik het zalig om ‘s zomers op het strand of de zeedijk te vertoeven.”

Muziek speel je van kleins af, niet?

“Ik was nog heel klein toen ik al naar de muziekschool ging. Ik volgde wel een jaar of twaalf klassieke piano. Al was dat ook omdat ik lange tijd niet wist dat er aan het Conservatorium aan Zee ook een afdeling jazz-pop-rock bestond. Toen ik die afdeling toch ontdekte, mocht ik niet meer overstappen omdat jongere leerlingen voorrang kregen. Piano was nochtans niet echt mijn ding. Ik was er een beetje te rebels voor. Later volgde ik aan het conservatorium nog slagwerk en aan mezelf leerde ik gitaar en andere soorten piano.”

Hoe begon je muzikale carrière?

“Dat is een mooi verhaal en het heeft veel met Oostende te maken. In 2017 of 2018 schreef ik samen met een vriendin een liedje op haar slaapkamer. Dat was een stom deuntje op keyboard, maar ik had de smaak te pakken en begon zelf ook liedjes te maken. Ook mijn artiestennaam Bwana dateert van die periode. Het heeft niets te maken met bwana kitoko, de bijnaam die de jonge koning Boudewijn kreeg van de Congolezen, maar het betekent wel hetzelfde. Ik haalde de naam uit mijn lievelingsboek, The Death of Bunny Munro van Nick Cave. Het is Swahili voor mijnheer, maar dan sarcastisch. Ik vond het een coole naam. Toen mensen begonnen te weten dat ik liedjes maakte, kreeg ik de kans op te treden in jeugdhuis OHK, toen nog in het oude zwembad. Het was volop corona en ik moest optreden zonder publiek, enkel met een geluids-, een licht- en een cameraman. Achteraf aten we nog pizza en dat was het.”

Wat voor muziek maak je?

“Ik heb lang getwijfeld welk genre ik op mijn muziek zou plakken, tot ik besliste om mijn liedjes onder te brengen bij shoegaze, Indiepop en alternatief. Mijn teksten zijn heel duister en persoonlijk. Ik sta niet negatief in het leven, maar iedereen voelt zich wel eens niet goed. En dan ga ik niet naar de psycholoog, maar maak er muziek over. Je haalt nu eenmaal meest inspiratie uit dingen die fout gaan. Ik plak er dan wel een positief plaatje of leuk kleurtje op.”

Maar je was wel gelanceerd?

“Ik kreeg positieve reacties en mocht wat later nog eens optreden in het OHK, dit keer met publiek. In het OHK mocht ik mijn eerste nummers opnemen en de mensen van het jeugdhuis hielpen me bij de productie. Ik neem me voor om dat in elk interview te vermelden, want ik ben hen ontzettend dankbaar. Nog wat later speelde ik op Theater aan Zee, in het voorprogramma van Kids With Buns. Ik stond er achter de bar toen de groep die normaal het voorprogramma zou verzorgen, onverwacht afhaakte. Ik ben zowat van achter de bar geplukt om op te treden. Eigenlijk is alles een beetje random gekomen, totaal niet gepland.”

Was dat ook zo voor de wedstrijden waar je aan deelnam?

“Eigenlijk wel. Ik had me al enkele keren ingeschreven voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, maar twee jaar geleden vroeg mijn mama of ik me niet nog eens zou inschrijven. Toen ik bericht kreeg dat ik geselecteerd was, geloofde ik het eerst niet. Maar ik doe mee voor mijn plezier en ik heb er geen stress van. Dus waarom niet? Ik dacht helemaal niet dat ik zou winnen. Eerder had ik wel al meegedaan aan Humo’s Rock Rally – waar ik de enige West-Vlaamse deelneemster was die positieve commentaar keeg – en aan Sound Track, waar ik de finale haalde.”

Doet dat je iets, negatieve commentaar?

“Ik was trots dat Humo me niet afkraakte, maar eigenlijk ben ik daar niet bang van. Mocht het persoonlijk zijn wel. Maar kritiek op mijn muziek kan ik goed van me afzetten. Op een sarcastische manier. ‘Ik heb het verder geschopt dan jij’, denk ik dan.”

Opende je overwinning in De Nieuwe Lichting veel deuren?

“De ondersteuning is veel beter dan bij Humo’s Rock Rally of Sound Track, maar het is toch een hectisch jaar geweest. Van zodra je bij de negen finalisten bent, loopt je mailbox vol met berichten van bookers en managers. Ik heb mijn tijd genomen om een keuze te maken, want het gaat toch over je toekomst. Ik heb ook veel opgetreden, al acht of negen keer in de tien dagen na de finale van De Nieuwe Lichting.”

Je hebt nu ook een eigen band.

“Die had ik al voor de wedstrijd, al was ik ingeschreven als soloproject. Van 2018 tot 2023 maakte ik mijn liedjes helemaal zelf: gitaar, vocals, slagwerk… Ik nam het allemaal op met mijn computer en mixte het dan. Maar toen ik geselecteerd was voor De Nieuwe Lichting, zocht ik een band bijeen. Ik was daar redelijk kieskeurig in. Mijn vriend Gilles is mijn gitarist. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit met mijn lief in een band wou spelen, maar hij is veel te goed om hem niet als gitarist te gebruiken. (lacht) Dan zijn er bassist Nash en en drummer Gaël. We zijn nu met vier en het plaatje klopt. Bwana blijft mijn project en ik maak de meeste liedjes, maar ik zie hen niet als ingehuurde muzikanten. Ze krijgen veel inspraak en we schreven ook nummers samen. Mijn muzikanten zijn allemaal muzikaal geschoold en stuk voor stuk geniaal. Ik heb hen veel te graag om ze er niet bij te betrekken. Binnenkort duiken we de studio in en rond het jaareinde willen we een album uit hebben.”

Live maak je indruk op het publiek, lees ik in commentaren.

“In het begin keek ik niet naar de mensen, omdat ik met mijn computer bezig was. Ik was beschaamd en wou dat er niets misliep. Maar op een bepaald moment is mijn stresslevel ontploft en nu kan het me niets meer schelen. Met de band doe ik nu enkel nog gitaar en vocals en straal ik zelfzekerheid uit. We doen wat we willen, op onze manier, en we hebben het gemaakt. Ik maak graag connectie met het publiek en ben blijkbaar ook goed in zeveren op het podium (grijnst). Ja, ik zou graag een muzikale blijver worden.”

Bwana speelt op vrijdag 28 februari op Oostende on Stage, de opening van de Casino Foyer in het Kursaal. Vanaf 19 uur, gratis toegang. Wel tickets bestellen via deze link.