Op de foto met Camille in winkelcentrum K: “Ze is echt superlief!”

Donderdag brengt Camille haar tweede solo-album ‘SOS’ uit. Daarvoor kwam ze langs in de K in Kortrijk voor een exclusief fotomoment op de eerste verdieping van 10 tot 11 uur.

Een 200-tal fans stonden aan te schuiven voor een foto met hun idool. Ook de nichtjes Ina, Lia, Axelle en Estée: “We zijn super grote fan van Camille. Wij komen speciaal van Izegem voor de foto. Ze is echt superlief. We hebben een cd gekocht die we in de auto al zullen afspelen. We kunnen met alle liedjes meezingen. De poster hangen we dan straks thuis op in onze kamer.”

Geen album, geen foto

Aan het begin van de rij moesten de jonge fans haar album kopen bij de stand van MediaMarkt, want “geen album, geen foto”. De foto’s werden genomen door de huisfotograaf van shoppingcenter K en zijn nadien te vinden op de Facebookpagina van het winkelcentrum.

Camille Dhont (21) is een zangeres en actrice uit Wevelgem. In 2019 was Camille voor het eerst te zien in de populaire Ketnet-serie #LikeMe.