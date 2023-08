Oostendse rockgroep Mystère zorgt voor ambiance op het Paulusplein: “Een feestje met hutsepotmuziek”

De Oostendse rockgroep Mystère is klaar voor een optreden op de Paulusfeesten. Op maandag 14 augustus, om 23.15 uur zal Mystère het Paulusplein omtoveren tot een dansplein.

Mystère pakte in maart 2022 uit met een geslaagd reünie-optreden in De Zwerver Leffinge. De tien muzikanten stonden, voor het eerst na meer dan tien jaar, weer samen op de planken. Het concert was een overdonderend succes met meer dan 550 aanwezigen. Mystère kreeg tal van aanvragen voor optredens en groeide uit tot een volwassen muziekband met een leuke mix van ska, punk, rock en Caribische dansmuziek.

“Het wordt een nieuwe apotheose na onze comeback”, zegt trompettist Arne Speltincx, die in de zomer van 2020 het initiatief nam om de vrienden-muzikanten van Mystère weer op te trommelen voor een uniek reünie-concert.

“Mystère kende een eerste leven tussen 1999 en 2009. Onze band groeide uit van vijf tot tien muzikanten, precies dezelfde mensen die nu weer actief zijn. We traden met succes drie keer op tijdens de Paulusfeesten, twee keer tijdens Theater Aan Zee en ook op het muziekfestival van Nieuwpoort. We maakten een cd met vijf eigen nummers, die te vinden zijn op Spotify.”

Mystère was herboren

“Na wekenlang rondbellen en -mailen kon ik de tien muzikanten van het eerste uur weer optrommelen en motiveren voor een reünie. De repetities in ons lokaal in de vismijn verliepen door corona niet altijd naar wens, maar iedereen had er zin in en dat leverde nieuwe nummers en nieuwe optredens. Mystère was herboren. We hebben de afgelopen maanden niet alleen een tiental optredens verzorgd, overal in Vlaanderen, maar we zijn ook naar de studio getrokken voor de opname van de EP ‘Dizzy’ met vijf nieuwe nummers. ‘Top of the bill’ wordt ons optreden op maandag 14 augustus, op het groot podium van de Paulusfeesten.”

Een nieuwe zanger

Mystère treedt sinds kort aan met een nieuwe zanger ‘Matti’. “Samir Djouama gaf in de zomer van 2022 aan dat hij het steeds moeilijker had om op te treden. Hij stelde voor om eens met Mathias te spreken. Hiermee lag hij zelf mee aan de basis bij het kiezen van onze nieuwe zanger. Helaas overleed Samir in januari na een slepende ziekte. Op de nieuwe EP werd het nummer ‘Heart of Oak’ gerealiseerd met oude bandopnames met de stem van Samir. Dit met dank aan Ace Zec bij wie wij onze nieuwe Ep hebben opgenomen”, vertelt gitarist Bram Vanhoecke.

“Onze muziek is moeilijk te omschrijven. Het is een goeie mix van Ska, reggae, punk. Het is onze eigen stijl. Elke muzikant heeft zijn inbreng en als het een beetje ‘Mystère’ klinkt, dan gaan we er samen voor. Noem het maar hutsepotmuziek. We zorgen voor ambiance en inspirerende ritmes om een gezellig feestje te bouwen. Meer moet dat niet zijn!”