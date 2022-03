Oostendse rockgroep Mystère terug na meer dan tien jaar: “We willen de zaal op zijn kop zetten”

De Oostendse rockgroep Mystère pakte uit met een geslaagde try-out in De Zwerver Leffinge. Opmerkelijk is dat de tien muzikanten, voor het eerst na meer dan tien jaar, weer samen op de planken stonden. Op zaterdag 12 maart is er in De Zwerver een reünie-optreden. Het concert was uitverkocht, maar door de versoepeling naar code geel zijn er weer kaarten beschikbaar.

“Er is verbazend veel belangstelling voor ons reünieconcert”, zegt trompettist Arne Speltinckx, die in de zomer van 2020 het initiatief nam om de vrienden-muzikanten van Mystère weer op te trommelen.

“Dankzij de omschakeling naar code geel kan het aantal aanwezige muziekfans nog opgevoerd worden tot 550. Het is uiteraard leuker om onze comeback te vieren met een nog groter publiek. Mystère kende een eerste leven tussen 1999 en 2009. Onze band bestond uit tien muzikanten, precies dezelfde mensen die nu weer actief zijn. We traden met succes drie keer op tijdens de Paulusfeesten, twee keer tijdens Theater Aan Zee en ook op het muziekfestival van Nieuwpoort. We maakten een cd met vijf eigen nummers en zijn te vinden op Spotify. Onze muziek is moeilijk te omschrijven. Het is een leuke mix van ska, punk, rock, jazz en Caribbian dansmuziek. Ik zou het fascinerende feestmuziek noemen.”

De try-out was nodig om na zo een lange periode weer wat ervaring op het podium op te doen

Nieuwe nummers

In de zomer van 2020 werd de draad weer opgenomen door dezelfde groep van tien muzikanten. Mystère was herboren. De repetities in het lokaal in de vismijn verliepen door corona niet altijd naar wens, maar er werden veel ideeën uitgewisseld via het internet en zo werden tal van nieuwe nummers geboren.

“De try-out was nodig om na zo een lange periode weer wat podiumervaring op te doen en ons aan te passen aan de techniek in de zaal”, vervolgt Arne Speltinckx. “Een voetbalploeg heeft ook oefenmatchen nodig, zodat de spelers beter op elkaar kunnen inspelen. Op zaterdag 12 maart weten we wat er van ons verwacht wordt. We hopen de zaal op zijn kop te zetten met onze opzwepende muziek. Onze bedoeling is om er een lekker feestje te bouwen, samen met de fans die, zelfs tien jaar later, er graag weer bij willen zijn. De Nealions, een jonge rockgroep uit Oostende, staat in het voorprogramma vanaf 21 uur om de muziekfans op te warmen. Vanaf 22 uur is het onze beurt om de energie van de aanwezigen los te weken en de hele zaal aan het feesten en dansen te krijgen. We zijn er alle tien van overtuigd dat dat geen probleem zal zijn. Via onze Facebookpagina kan men gerust al eens proeven van onze nieuwe nummers, live opgenomen tijdens de try-out.”

