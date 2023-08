Oostends muzikaal duo Los Lagunos viert 20-jarig bestaan

Met een eigen show met muziek, dans en meezingers viert Los Lagunos het 20-jarig bestaan. Bezieler José Lams hoopt dat men opnieuw artiesten durft te boeken: “Na de coronapandemie is er veel veranderd.”

“Mijn vader was pianist in de bioscoop, om de stomme films te begeleiden. Toen ik 14 jaar was, startte ik met muziek op de accordeon van mijn broer. Ik leerde alles zelf en speelde mee met de folkloregroep d’Oude Ijslandvaarders”, zegt José. “Ik stopte met optreden toen ik 17 was. Tijdens mijn loopbaan bij de RTT/Belgacom waren er geen optredens maar ging ik wel naar de muziekschool voor notenleer en piano. Ik leerde ook gitaar en kerkorgel. En uiteindelijk nam ik er ook de accordeon bij, het instrument waarmee alles begon.”

Eerste show

Na zijn pensionering kriebelt het om wat meer te doen met zijn muzikale kennis. “In 2003 verbleef mijn moeder in woon-zorgcentrum ’t Buurthuis en voor haar 95ste verjaardag wilde ik iets speciaals doen. Ik trad er op en een jaar later startte ik met Los Lagunos, samen met mijn vrouw Christiane. Onze beide familienamen en uiteraard Oostende zijn verwerkt in de bandnaam”, zegt José. Hij investeerde in een professionele installatie en er volgen optredens in woonzorg-, diensten- en vakantiecentra over heel Vlaanderen met een repertoire van pop, chansons en meezingers. “Na het overlijden van Christiane, in 2011, trad ik op met mijn zus om de geplande shows af te werken. Het tienjarig bestaan van Los Lagunos heb ik gevierd met een gratis optreden in het rusthuis waar destijds alles begon. Sinds 2014 treed ik samen met op met Christy. Als kleuteronderwijzeres kan ze zingen en speelt ze piano.”

Minder boekingen

De optredens van Los Lagunos beginnen steevast met Aan het Noordzeestrand. “We zijn van Oostende en mogen daar best trots op zijn”, duidt José. “Na 2011 waren er best wel veel optredens want we werden opgenomen in het Cubido-programma van de Vlaamse overheid dat subsidies gaf als men ons wilde boeken. Uiteraard waren er tijdens de pandemie geen optredens, maar ik merk dat het nadien niet meer is opgeleefd. De boekingen zijn veel minder en het lijkt alsof men bang is om nog artiesten te boeken. Ten onrechte, want alles is weer veilig en de senioren smaken echt onze meezingers waarvan de tekst geprojecteerd wordt op een scherm. Organisaties zoals Okra en Ziekenzorg zorgen voor optredens, maar die in de woon-zorgcentra blijven achterwege.”

Dit jaar viert Los Lagunos het 20-jarig bestaan. “We deden dit jaar voor Okra al vier shows en hopen op meer optredens. Vroeger deden we twee optredens per week en nu nog een per maand. We zijn na corona niet gestopt en zijn alive and kicking.”