Oostendenaars vormen erehaag voor Arno die Lifetime Achievement Award krijgt

Op het filmfestival werden werd de grootste Oostendse zanger ooit gehuldigd. Arno kreeg een Lifetime Achievement Award. Bij de toeschouwers op de rode loper vloeiden tranen.

Al vanaf 15 uur stonden de eerste Oostendenaars klaar aan de roder loper. Arno zou kort na 16 uur arriveren. Naar schatting 400 fans waren aanwezig. Nooit eerder was er zoveel volk op een rode loper tijdens het filmfestival.

Velen zongen zijn liedjes, anderen huilden toen Arno passeerde. “Ik was er ook bij tijdens zijn jongste concert in het Kursaal. Arno is van ’t zeetje. Hij is één van ons. Voor hem trotseer ik de koude.”

Een andere fan: “Hij is een fenomeen. Oostende mag trots zijn. Ik volg hem al van begin jaren ’80 toen hij opkwam met TC Matic. Als ik hem kon spreken dan zou ik hem bedanken voor zijn mooie muziek.”

Iemand ander kwam helemaal uit Brugge. “Ik heb hem nog zien optredens als Tjens-Couter en wil nu eer betuigen aan Arno.”

De hulde in de bioscoop werd mooi gebracht door Peter Craeymeersch, directeur van het filmfestival, die herinneringen ophaalde aan Arno als eerste master van het filmfestival. Arno nam ook kort zelf het woord. “Merci, Merci, Peace, Vrede. Nous sommes quand même tous des Européens.” Met een staande ovatie verliet Arno de zaal. (EFO)