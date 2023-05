Oostendenaars leggen hun hart bloot tijdens Singalong XL

50 Oostendenaars zingen samen voor een nieuwe editie van Singalong. Om de tiende verjaardag van De Grote Post te vieren ging ook theatermaker Stefaan Perceval met hen aan de slag. Het resulteert in een ontroerende voorstelling waarbij de deelnemers hun hart bloot leggen.

“De wekelijkse zangstonden in de ontmoetingscentra zijn er al sinds 2017. We organiseren het samen met De Grote Post en het wordt steeds meer een sociaal project”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA). Het samen zingen onder leiding van Patrick Dupon en Serge Feys was tof en kreeg dit jaar een extra dimensie. “De Grote Post bestaat tien jaar en dat vierden we met de wandeling ‘De Geest van Gaston’ en de permanente Levende Klok. Voor Singalong XL wilden we de bijzondere magie in de zanggroep nog uitdiepen”, zegt Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V).

Verhalen

De Grote Post stuurde theatermaker Stefaan Perceval naar de zangers in de ontmoetingscentra. “Ik sprokkelde verhalen bij de deelnemers door hen vragen te stellen. Ik wilde weten waarvan ze droomden, waar ze naar toe wilden of wat hun moeder betekende. De antwoorden waren aanvankelijk terughoudend, maar naarmate we elkaar beter leerden kennen, kwamen de verhalen wel boven. Over hun huwelijk, jeugd, werk of mensen die ze missen. Voor deze Singalong XL verweven we die verhalen met een zekere diepte met de vrolijke liedjes van pakweg Willy Sommers.”

“Je krijgt een dorpssfeer, waar de mensen doorzingen, en diamanten van verhalen van waar de mensen mee bezig zijn. Zoals het verhaal van ouderen die niet meer mogen praten met de kinderen aan de overkant van de straat. Of het verhaal van iemand die een alcoholverslaving had. Er zit meer in de mens dan je op het eerste zicht zou zeggen.” Het resultaat is een muzikale voorstelling met 16 meezingers van Arno tot De Kreuners en Lucy Loes en daartussen de verhalen, verteld door de deelnemers.

Weerstand

“Het was heerlijk om met hen aan de slag te gaan”, zegt Stefaan Perceval. “Maar de Oostendenaars hebben toch een zekere weerstand. Je komt voor een muur vol stenen. Ik zie me dan als het water dat over de muur heen gaat en de stenen een andere vorm geeft. Het was een langzaam proces, maar het is gelukt.” Straks gaat Singalong XL op tournee langs woonzorgcentra.

Singalong XL, 31 mei om 15 en 16.30 uur. Tickets tegen 8 euro via www.degrotepost.be.