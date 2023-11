Oostendenaar Kristof Kimpe verzorgt artwork van nieuwe Clouseau-concertreeks

Volgend jaar staan Koen en Kris Wauters met Clouseau voor een nieuwe reeks concerten in het Sportpaleis. De band bestaat dan 40 jaar en rondt de kaap van 125 optredens in de bekende Antwerpse concerttempel. Dankzij Kristof Kimpe (50) krijgt de reeks een Oostends randje, want hij mag het artwork verzorgen.

De voorbije weken werden tal van bekende Vlamingen gespot in een T-shirt of trui met daarop ‘125’ prominent in beeld. Niemand wist precies waarover het ging. Tot Clouseau uit de biecht klapte en met een nieuwe reeks shows uitpakte onder de noemer ‘Clouseau 40’. Dat ze daarbij voor de 125ste keer in het Sportpaleis zouden optreden, is meer dan zomaar een detail. Reden te meer dus om dit getal netjes uit te spelen.

Voeling met opdrachtgevers

Enter Kristof Kimpe. De Oostendenaar is fulltime aan de slag als grafisch vormgever bij cultuurcentrum De Grote Post, maar is ook freelancer in bijberoep met Gotcha! Graphic Design Studio. Hoe kwam Clouseau bij hem terecht? “De organisator van de concertreeks is Greenhouse Talent. De grote baas, Pascal Van de Velde, komt regelmatig in Oostende en merkte een campagne van De Grote Post op. Bovendien kent hij Peter Hintjens, broer van wijlen Arno, met wie ik samen in de rockband Thin Line Men speel. Op een dag, toen ik met mijn auto naar de keuring moest, kreeg ik telefoon van Peter: ‘Pascal zal je seffens eens bellen.’ Wat volgde was een heel aangenaam gesprek en al snel zaten we op dezelfde lijn. Dat ik zelf muzikant ben en het wereldje van nabij volg, is handig om voeling te krijgen met wat de opdrachtgever precies verlangt.” Kristof mocht zo mee de branding van Gent Jazz verzorgen, het bekende festival dat niet zo lang geleden door Greenhouse werd overgenomen. En nu volgt dus Clouseau.

Veel voldoening

De grafisch ontwerper is al actief sinds eind jaren negentig en legde met succes z’n opleiding af bij het voormalige HIGRO in Gent, nu onderdeel van de Artevelde Hogeschool. “Het zijn drukke dagen”, lacht Kristof. “Naast mijn voltijdse job bij De Grote Post nu ook deze fijne opdracht verzorgen, brengt flink wat werk met zich mee. Alles ging heel snel, en deadlines blijven deadlines. Greenhouse zag het meteen groots: ‘we gaan dit doen, we gaan dat doen.’ Je moet weten dat dit de mensen zijn die de Rolling Stones en Rammstein naar België halen. Als zij zeggen dat ze iets willen doen, dat gaan die niet zomaar freewheelen.”

© Gotcha!

“En voor je het weet, zie je al die bv’s in een T-shirt en trui met mijn werk op geprojecteerd op het Sportpaleis. (glundert) Daar sta ik toch wel van te kijken. Uiteraard is het leuk, maar het is en blijft een teamsport. Ik kan het allemaal ook relativeren: die mensen dragen die shirts niet omdat ze van mij komen, hé, maar omdat het voor Clouseau is. Neemt natuurlijk niet weg dat dit veel voldoening geeft. Het vertrouwen dat zo’n groot bureau je schenkt, doet wel wat.”

Koen en Kris zijn tevreden

Koen en Kris Wauters heeft Kristof nog niet ontmoet. “De meeste contacten met de organisatoren en agentschappen gingen per mail. Maar je weet nooit wat er nog volgt, want de hele campagne loopt nog een poos. Ik ontving wel een sms’je van het management waarin staat dat Koen en Kris tevreden zijn met het resultaat. Da’s leukg om horen.”

Voor Kristof is het één van z’n grootste projecten tot dusver. “Gent Jazz was in totaliteit misschien ietsje groter, maar qua werk is dit nieuwe project toch gelijkaardig. Ik werk alvast graag typografisch. In dit geval: het artwork moet herkenbaar zijn, maar ook flexibel. En je moet een heel breed publiek aanspreken, maar het moet klasse uitstralen zonder té kunstzinnig te zijn, leesbaarheid staat voorop zonder banaal te zijn. Enfin, het totaalplaatje moet kloppen.”

Later komen ook kraaknette affiches uit met daarin de gezichten van Koen en Kris verwerkt. (TVA)