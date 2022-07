Oostende trapt de zomer muzikaal op gang

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli wordt in de Oostendse uitgaansbuurt de zomer op gang getrapt met de jaarlijkse ‘Summer Kick Off’. Met het evenement wil Stad Oostende de Oostendse uitgaansbuurt positief in de kijker zetten.

Voor de zevende keer ondertussen wordt de start van de zomer in de Oostendse uitgaansbuurt uitgebreid gevierd. Stad Oostende en Toerisme Oostende doen dat in samenwerking met de lokale horeca. Oostends talent krijgt er een podium.

Salsabeats

“Twee jaar lang hebben we de Summer Kick Off moeten uitstellen, ondanks het programma al vast lag”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA), bevoegd voor Uitgaansbeleid.

Vrijdagavond werd de Summer Kick Off in gang getrapt door de band ‘sweden’, gevolgd door optredens van ‘i am Batman’, BRLRS, The Glücks en DJ Koony. Op zaterdag lanceert dj Sandrita al vanaf 14.30 uur de eerste salsabeats. Daarna volgen er nog optredens van BWANA, Eastwood, Nir Shemmer, Shoreline Collective en Chase The Nomad. Yamo sluit de avond af.

Gratis

Op het Monacoplein staat een dj-booth waar Goulash en DJ IRON vrijdag het beste van zichzelf geven. Op zaterdag is het de beurt aan Cottrell en Dj Mister V. Na de optredens wordt het feestje voortgezet in de cafés en clubs. Het evenement is volledig gratis toegankelijk.