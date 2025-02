Oorzaak programmeert de Poolse band Somethingski

De vzw Oorzaak organiseert op vrijdag 14 februari om 20.30 uur in zaal Den Tap in de Pastoor De Beirstraat een optreden van het Somethingski Trio, een Pools muzikaal project van de Poolse zanger-componist Nikodem Soszynski.

Rik Bruwier is goed thuis in de wereld van de bookingkantoren van rock- en andere bands. Onlangs kreeg hij de kans om voor de vzw Oorzaak een Poolse band naar Lendelede te halen.

“Ze treden slechts drie keer op in België en wij konden die kans niet aan ons laten voorbijgaan”, zegt Rik Bruwier van Oorzaak.

“Het Somethingski Trio wordt geleid door zanger-componist en multi-instrumentalist Nikodem Soszynski. Hij is onder andere bekend van zijn werk met de ‘Freeborn Brothers’, de Gipsy Hobo Trass Grass Orchestra. Samen met hen gaf hij honderden – of waren het er duizenden – concerten over de hele wereld.”

Met hun debuutalbum Things (2021) kwamen ze meteen op ‘nummer één’ in de ‘Podkarpacka Hits Chart’! “Het jaar erop werkten ze samen ze met de razend populaire Poolse zangeres Daria Kosiek, een revelatie van de Poolse folkscene, en kruisten traditionele volksmuziek uit de regio Lasowiackie met diverse moderne stijlen.

Met poëtische teksten

Hun tweede album uit 2023 leverde opnieuw een single die hoog scoorde in de Poolse hitlijsten. Ondertussen toerde ‘Somethingsky’ door het gros van de Europese muziekclubs en bevestigden ze op gerenommeerde festivals.

De band brengt energieke nummers, verweven met humor, gerelateerde folk met een punk attitude én met poëtische teksten, vaak in het Engels.

Vergelijkingen met de Ierse bands The PoguesenMumford & Sonszijn zeker niet uit de lucht gegrepen… (IB)

Een ticket kost 15 euro. De plaatsen zijn strikt beperkt en daarom reserveer je die best op 0478 61 95 09 of via mail oorzaak@telenet.be.