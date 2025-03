Oorzaak brengt onvervalste kleinkunstavond in gc Den Tap

Op vrijdag 25 april organiseert de vzw Oorzaak om 20.30 uur een onvervalste kleinkunstavond in zaal Den Tap. Poperingenaren Filip Haeyaert (Ygor) en Ghislain Debyser én Torhoutenaar Johan Lemenu brengen ‘Een vos en een wezel’. “Een avond voor de liefhebbers van het ‘betere’ Nederlandstalige lied”, zegt Rik Bruwier.

Filip Haeyaert (voor de vrienden Ygor uit Poperinge) en Ghislain Debyser, wereldberoemd in Poperinge en ruime omgeving, zochten versterking voor hun voorstelling ‘Een vos en een wezel’ en vonden die met Johan Lemenu uit Torhout.

Veelzijdig talent

Ygor (63) is misschien wel de naam die iedere kleinkunstliefhebber in onze provincie (en ver daarbuiten) kent. Hij is niet alleen cabaretier maar ook singer-songwriter. Hij won destijds nog de wedstrijd ‘Westtalent’ van Radio 2, stond met de groep Aran nog op het festival van Dranouter, mocht het voorprogramma van Wim Decraene verzorgen, won in 1998 Humo’s Comedy Cup, won de ‘Commeere Comedy Cup’ in Brugge, won zilver op het ‘Concours Wim Sonneveld in Amsterdam…

Eigenzinnig

In ‘Een vos en een wezel’ brengt die veelzijdige artiest, samen met Gislain Debyser en Johan Lemenu, eigenzinnige (eigen én zinnig) bewerkingen van kleinkunstklassiekers van onder andere Zjef Vanuytsel, Wim Decraene, Kris De Bruyne en nog anderen, afgewisseld met eigen werk, doorspekt met leuke herkenbare verhalen en uiteraard een licht absurdisch Ygor-kantje. Een brok nostalgie voor wie zich de grote kleinkunstjaren kan herinneren, een openbaring voor wie toen nog niet geboren was.

Als kers op de taart zorgen ze voor een prachtige interactie met het publiek, met als hoogtepunt een DHZ-lied waarbij het publiek de noten, de melodie en de tekst zelf bepaalt. (IB)

Omdat het een unieke voorstelling is van West-Vlaams talent, wordt aangeraden tijdig je kaarten te reserveren via mail oorzaak@telenet.be of op 056 35 23 19.