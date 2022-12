OOkunst sluit jaar af met optreden van Augustijn: “Deze week maakten we 11.001 euro over aan twee weeshuizen”

Op vrijdag 23 december sluit OOkunst vzw het jaar af met een optreden van Augustijn, zoon van Willem Vermandere. Het sfeervolle optreden in De Beuk, met liedjes in het West-Vlaams, is voor OOkunst vzw de afsluit van een bewogen jaar.

Het is al jaren een traditie voor de vzw OOkunst om het jaar af te sluiten met een sfeervol optreden, en dit jaar valt de eer te beurt aan Augustijn, zoon van Willem Vermandere. Zijn beroemde achternaam laat hij wel weg, al ontkent of verbergt hij zijn afkomst allerminst. Augustijn zingt net als zijn vader in het West-Vlaams, maar hij haalt zijn invloeden eerder uit het buitenland: van de onvermijdelijke Beatles tot A-Ha, van Chris Isaak tot Eels, van Ben Folds tot Bach…

‘Kweethetniet’

Voor het optreden op vrijdag 23 december – dit keer in De Beuk en niet in de kerk – put Augustijn uit zijn derde album kweethetniet. “Ik weet het niet lijkt me vaak het enige zinnige antwoord dat je kan geven tegenwoordig, maar er zijn er maar weinig die dat durven…”, aldus Augustijn. “2022 was een bewogen jaar”, blikt het bestuur van OOkunst terug. “Op 1 april was er, na vele keren uitgesteld, het optreden van Scala in de kerk van Kortemark. Daarna volgde de ook al meerdere keren uitgestelde vijfdaagse uitstap naar Berlijn. En eind mei was er de 21ste editie van onze kunstroute.”

“Maar behalve Oog voor Kunst hadden we ook Oog voor de wereld, met een kunstveiling Artists for Ukraine. De opbrengst van 9.000 euro ging integraal naar een kinderziekenhuis in Oekraïne”, besluiten de bestuursleden. “Al werden ook de weeshuizen in Mozambique waar we al 17 jaar onze steun aan geven, niet vergeten. Deze week nog maakten we in totaal 11.001 euro over aan twee weeshuizen in Maputo.”

Ondertussen is OOkunst vzw al druk bezig met de voorbereiding van de kunstroute 2023 en die zal doorgaan op 18, 19, 20, 21, en 27, 28 en 29 mei 2023. (LTK)

Genummerde kaarten voor het optreden van Augustijn op vrijdag 23 december om 20 uur kosten 15 euro en zijn te reserveren via roger.leyn@skynet.be