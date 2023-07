Ook tweede poging Tomorrowland voor twintigers met beperking valt in het water: “Een droge festivaldag zat er opnieuw niet voor ons in”

Zondag 30 juli waagde de groep vrienden van Dominiek Savio in Gits een tweede poging en trokken ze opnieuw naar het wereldbekende festival Tomorrowland. De boezemvrienden Kevin, Sander, Fuxin en Marie samen met begeleiders Phebe en Laetitia waren vorige week al te gast, maar werden toen compleet uitgeregend. “Deze keer hadden we terug geen geluk. Na enkele uren begon het opnieuw te regenen en moesten we schuilen. We hebben de courage er nog even ingehouden, maar moesten toen jammer genoeg terug naar huis vertrekken.”

Zondag kregen Kevin Devette (27), Sander Leenknecht (27) en Fuxin Ruan (29) samen met Marie Devos en hun begeleiders Phebe Casteleyn (26) en Laetitia Van der Steene (27) een tweede kans. Na een oproep in onze krant konden ze tickets bemachtigen voor het wereldberoemde festival Tomorrowland. Allen zijn ze verzot op elektronische muziek en naar Tomorrowland gaan was hun grootste wens.

Kevin lijdt aan de ziekte van Duchenne, een aandoening die de spieren steeds zwakker maakt. Hij heeft elke dag intensieve begeleiding nodig en moet op een beademingsmachine beroep doen. “Voor mij wordt het misschien de laatste keer om Tomorrowland in levende lijve mee te maken. Ik wil er dan ook alles uithalen”, vertelde hij twee weken geleden in een interview.

De volledige groep op de foto met dj Steve Aoki tijdens het eerste weekend. © gf

Maar op hun uitstap naar Boom tijdens het eerste weekend werd de groep compleet uitgeregend. “Backstage konden we schuilen en met enkele artiesten op de foto gaan”, vertelt begeleidster Phebe. “Maar uiteindelijk werd het te waar en moesten we naar huis vertrekken. Het was ook niet de bedoeling dat we er ziek van werden.”

Tweede poging

“De organisatie zag toen hoe jammer de groep het vond en bood ons aan om opnieuw langs te komen tijdens het tweede weekend. De pretlichtjes in hun ogen lichtten meteen op en iedereen zag een tweede weekend met beter weer direct zitten.” Maar dat bleek toch terug anders uit te draaien.

“We hebben toen het droog was nog even van de muziek kunnen profiteren, maar na een tijdje moesten we gaan schuilen onder de tenten”

De groep kwam zondag 30 juli met vertraging aan op het festivalterrein. “Door een ongeluk in de Kennedytunnel hadden we heel wat vertraging”, gaat Phebe verder. “Toen we aankwamen was het mooi weer en hebben we nog even van het festival en vooral van de muziek kunnen profiteren. Daarna begon het helaas opnieuw te regenen en moesten we onder de tenten gaan schuilen.” (Lees verder onder de video)

“Op zich zat de humor en het enthousiasme bij de groep er nog een hele tijd in. Ze hebben zich zeker super geamuseerd op de muziek. Je zag ze echt genieten. Maar na een tijdje werd het met de koude en natte te zwaar. Door het regenweer was Kevin uitgeput en daarom hebben we besloten om met de groep terug richting het busje te keren.”

“Het is jammer dat het zo moet lopen voor onze tweede poging en nu ook direct de laatste poging, want het is de laatste festivaldag”, betreurt Phebe. “Het is zo jammer voor Kevin, Sander, Fuxin en Marie. Ik had hen oprecht zo graag een mooie festivaldag gegund, maar het weer besloot om ons weeral tegen te werken. Op de terugweg zijn we nog gestopt in de MacDonalds. Al bij al hebben we er als groep zoveel mogelijk van genoten.”