Ook tweede dag Rammstein verliep bijzonder vlot

Gisterennamiddag maakte Oostende voor de tweede maal haar borst nat om opnieuw 50.000 concertgangers voor Rammstein te ontvangen. Politie Oostende hield, samen met een aantal belangrijke partners, een oogje in het zeil voor wat betreft de mobiliteit en de veiligheid.

“Op de tweede dag verwachtten we opnieuw een grote instroom”, vertelt hoofdcommissaris en verantwoordelijke van de commandopost Hannelore Hochepied. “De drukte ving later op de dag aan, pas rond 15u30, een halfuur voor het openen van de deur, nam de instroom toe. Samen met de vele partners hebben we opnieuw ingezet op een veilig concert en een vlotte mobiliteit. Ook tijdens de tweede concertdag verliep alles vlot.”

De fietsparking aan de Duinkerkseweg met de Spalaan, kende de eerste concertdag een ongezien succes en was snel verzadigd. Er is daarom snel geschakeld waardoor er op de tweede concertdag maar liefst 1500 extra plaatsen werden voorzien. Deze plaatsen zijn op de tweede dag ook allen benut. Ook voor de tweede dag op rij werd de gekende ‘Kromme Elleboog’ vanaf 16u35 eenrichtingsverkeer. De verkeersstroom liep rustig en verspreid, zowel voor de in- als de uitstroom. Het was opnieuw even aanschuiven en kort na middernacht werden nog bijkomende bussen en trams uitgestuurd naar de tramhaltes. Kort na 1 uur was het rustig en stil rond de concertweide, aan de parkings en in het station.

Doorheen de ganse dag waren er enkele incidenten:

– Om 18u30 was er een kleine opstoot aan de hoofdingang. Onze diensten hebben bemiddelend opgetreden.

– Rond 22uur werd een man gecontroleerd die in de gracht klauterde aan de hoofdingang. De man was openbaar dronken en werd bestuurlijk gearresteerd.

– Er waren doorheen de dag een aantal meldingen van verloren documenten of materiaal: 5 verloren bankkaarten, 2 verloren identiteitskaarten en 1 verloren gsm

“Net zoals de eerste concertdag was ook de tweede dag een groot succes”, gaat Hannelore Hochepied verder. “De mobiliteit verliep rustig, vlot en veilig. Het succes van de fietsenstalling bijvoorbeeld was ongezien. We zijn blij dat de concertgangers, én de buurtbewoners, hebben kunnen genieten van een veilig maar geweldig spektakel. We staan er dan ook op al onze partners te bedanken voor de inzet, gaande van de omliggende lokale politiezones, tot de verschillende federale disciplines (helikopter, paarden, spoorwegpolitie…) tot de mobiliteitspartners, de stadsdiensten en de organisatie natuurlijk.”