Ook heel wat Tielts talent te horen tijdens de optredens op het marktpodium op Tieltse Feesten

Ook in Tielt snakt men naar de TEF, de Tieltse Europafeesten. Een weekend lang is er van alles te doen – van braderie tot kermis – maar er wordt ook altijd uitgekeken naar de muzikale programmatie op het podium op de markt. En ook heel wat bands met Tieltse roots krijgen er hun kans. Wij polsten bij hen eens hoe het staat met de zenuwen aan de vooravond van het muzikaal festijn.

Het is de stad Tielt zelf die het voortouw neemt in de organisatie, in de praktijk is dat de stedelijke evenementendienst. “Mijn collega Celine Herman focust zich meer op de straatanimatie, terwijl ik het muzikaal gedeelte voor mijn rekening neem”, zegt Bart Gunst. “We mogen daar echt ons ding doen, er is niet echt inmenging van bovenaf. Er is natuurlijk wel een budget waarmee we rekening moeten houden. We hebben de programmatie van 2020 kunnen aanhouden, de groepen vragen niet echt meer. Maar alles wat podiumtechnieken betreft, is een pak duurder geworden.”

In 2020 was Metejoor een zanger met één hitje, dat is twee jaar later wel anders

Het huiswerk was dus grotendeels in 2020 al gemaakt. “Maar ondertussen is wel wat veranderd. Metejoor was toen een zanger met één hitje, nu geniet hij alom bekendheid. Ook Willy Sommers is iemand die jong en oud op zijn hand krijgt. En qua groepen sluiten Les Truttes af. Ze waren hier al in 2008 en 2012. Tien jaar later komt de beste Belgische partyband nog eens alles in vuur en vlam zetten”, maakt Bart Gunst iedereen warm.

DJ uit Barcelona

Dat vuur zal die avond brandende gehouden worden door Arthur Corbanie (DJ Triple R). “Ik ben gekend om mijn allround dj-sets. Die ligt niet helemaal op voorhand vast, ik speel in op het publiek. In Tielt en omgeving ben ik natuurlijk bekend van de fuiven waar ik recent mocht draaien. Ik verjaar op 7 juli, dus altijd rond de Tieltse Feesten. Ik word nu wat ouder (23 jaar, red.) en begin me ook meer te richten op privé- en trouwfeesten.” Ook DJ Howard is van de partij. “Dat is mijn copain Jaria Vanhauwaert. Hij is verhuisd naar Barcelona, maar keert even terug om hier te draaien. Met al die mensen die we kennen uit de bol gaan, daar doe je het voor.”

Waar de vrijdag de populaire genres worden opgezocht, komt op zaterdag meer alternatieve muziek aan bod. DJ Bobalicious – berucht van Pole Pole en Dranouter – mag de avond afsluiten na headliner The Levellers. In het voorprogramma onder meer het Tieltse Hands off the Barmaid, maar ook ene gelegenheidsreünie van McBee’s Brewery. “Toen we The Levellers konden strikken, hebben we snel een visje gegooid naar de gasten van McBee’s”, herinnert Bart Gunst zich.

Switch op zondagavond

Maar ondertussen is het optreden wel al twee jaar opgeschoven. “Ergens begin jaren 2000 zijn we met de band gestart, op 4 juli 2010 gaven we ons afscheidsoptreden op de Tieltse Feesten. In 2020, tien jaar na ons afscheid, zouden we er opnieuw staan”, doet Tony Lambrecht uit de doeken. “We zagen dat zitten en sloegen aan het repeteren. Omdat je niet onvoorbereid naar de Tieltse Feesten gaat, hadden we ook wat optredens ingelast. Maar in maart 2020 werd alles plots geannuleerd. Het repeteren was een tijdlang niet toegestaan, maar recent hadden we opnieuw twee optredens waar we een goed gevoel aan overhouden.”

McBee’s Brewery brengt een mix van eigen songs en covers van Ierse traditionals. “Zelfs een Oekraïens nummer spelen we al lang voor de oorlog begon. We proberen een groot feest te brengen, noem het gerust kinderanimatie voor grote mensen”, lacht Tony.

Op zondag is er ook aandacht voor jong en iets ouder. Bart Gunst: “Ook dat is een traditie. In de namiddag groepen die gericht zijn op de kinderen, ’s avonds acts die teruggaan tot de jaren zeventig en tachtig. We moesten wel een wissel doorvoeren. Door agendaperikelen kan The Sweet niet als laatste optreden, maar ruilden we ze van plaats met Hideaway.”

De Schorremorrieband brengt ook Schreeuwwitje mee

Die laatste band heeft ook wat jongens uit de streek aan boord. Ralph Bonte is een van de originele leden van de band. “We bestaan al sinds augustus 1986, dus ruim 35 jaar. We zijn nog met een drietal ‘founding members’ op post, maar de andere bandleden zitten meestal ook al meer dan 20 jaar bij ons. Het is altijd een blij weerzien, het is alsof we op schoolreis gaan”, verwoordt Ralph het.

Zotte toeren

Hideaway moet dit keer het publiek niet opwarmen, maar komt nu na de oorspronkelijke hoofdact. “We maken ons sterk dat we de mensen op de markt zullen kunnen houden. Het is overigens niet de eerste keer dat dit ons overkomt. Bij een festival in het zuiden van Spanje bleek Canned Heat de dag erop duizend kilometer verderop te moeten optreden, dus switchten we van plaats. Ook toen is dat allemaal vlot verlopen.” Hideway wordt soms neergezet als een bluesband. “Maar wij spelen niet puur blues. Om het te zeggen als Raymond… we spelen veel muziekjes graag. Ook rock, country, jazz,… zit in ons repertoire verweven. Dat valt allemaal onder de verzamelnaam Americana. Schrijf maar op: we gaan de markt zot maken…”

Wie ook zotte toeren uithaalt, zijn de mannen van de Schorremorrieband. “Wij brengen in hoofdzaak kinderliedjes, maar haast allemaal met een dubbele bodem. Vroeger ging ik met mijn dochter ook naar kindervoorstellingen, maar dan zit je daar als volwassene maar te zitten. Onze nummers hebben een tweede laagje, zo zingen we over macaroni. Die kinderen schreeuwen luidkeels mee, maar wie goed luistert, hoort dat het over seks gaat”, lacht David Maertens. “De ouders lachen zich een kriek en de kinderen hebben een leuke tijd.”