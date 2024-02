Ook Goose en Compact Disk Dummies komen naar jubileumeditie van Festival Dranouter

Op deze jubileumeditie mag het al eens iets meer zijn wat stevige feestjes betreft. Dus wie beter dan Goose, Compact Disk Dummies, Stavroz, Think Of One, Puuluup en Fanfara Station om het kot af te breken op 2, 3 & 4 augustus 2024. Dat laat de organisatie van Festival Dranouter weten.

Met Brihang, Suzanne Vega, Froukje, The Waterboys, Novastar + special guest Geike, Willem Vermandere en Spinvis staat er al een puike lading ‘New Traditions’ op de affiche van de 50ste editie van Festival Dranouter. “Ook de ijzersterke, West-Vlaamse trots Goose mocht in elk geval niet ontbreken”, laat het festival weten. “In 2024 blikken ze deze zomer terug op hun geschiedenis en werpen een blik naar de toekomst. Met dit centrale thema steken ze hun iconische optredens van de afgelopen jaren in een modern jasje.”

Ook de broers Coorevits tekenen present op de jubileumeditie van Festival Dranouter. © GF

Ook Compact Disk Dummies zijn niet meer uit de elektropopscene weg te denken. “Maar wát logisch dat Festival Dranouter 2024 de energetische, plezante Desselgemse broers inviteert op hun jubileumeditie om op het podium rond te stuiteren! Want wie Compact Disk Dummies al eens live zag die weet: dit is een sensatie. Sowieso staan de Dummies nu al excited te popelen voor hun set op Festival Dranouter 2024.”

Nog meer namen

Verder kondigt de organisatie nog meer namen aan. “De Belgische band Stavroz verovert de wereld met hun organische house, een aanstekelijke mix van elektronische beats en loops, met saxofoon of trompet en een klets Balkan-invloeden. Het strak-in-het-pak duo Puuluup bespeelt talharpa’s, een traditionele lier dat vooral populair is in Noord-Europa. Het Italiaanse trio Fanfara Station smeedt brassbandmuziek, elektronica, Afrikaanse percussie en zang samen tot een onweerstaanbaar swingend geheel. Het powertrio Think Of One is terug van weggeweest! In de jaren nul stuurde deze Antwerpse band hun kosmopolitische blend van jazz, wals, balkan, rumba en folk over gans Europa, tot uitstapjes naar Brazilië toe. Na een pauze van ruim 15 jaar, doken deze strakke muzikanten opnieuw in hun uitgebreide repertoire.”