Ook Balthazar, Supergrass, The Tallest Man On Earth, Oh Wonder en Whitney op Cactusfestival 2022

Nadat Cactusfestival in Brugge eerder stevig uitpakte met Robert Plant & Alison Krauss, Ben Harper & The Innocent Criminals en Richard Hawley als eerste namen, voegt de organisatie vrijdag vijf acts toe aan de line-up. Op kop headliner Balthazar, die het festival afsluit op zondag 10 juli. Verder worden ook Supergrass, The Tallest Man On Earth, Oh Wonder en Whitney toegevoegd aan de affiche.

Balthazar bracht eind 2019, na een pauze van vier jaar, eindelijk een nieuwe plaat Fever uit. Iets exotischer, iets meer funk en iets meer jazz dan hun vorig werk, maar nog steeds doordrenkt met het typische geluid van Balthazar.

Het lange wachten meer dan waard. Een tournee stond op het programma, maar daar besliste corona anders over. De Belgische band rond frontmannen Jinte Deprez en Maarten Devoldere sluit het festival af op zondag 10 juli.

Supergrass

Ook voor de Britse indierockband Supergrass zou 2020 het jaar van de terugkeer worden. Deze band, bekend van de hits Alright en Pumping On Your Stereo, kondigde zijn comeback aan na maar liefst tien jaar afwezigheid.

De wereldtournee, met een show op Glastonbury als hoogtepunt, moest worden geannuleerd. Meebulderen met hun Britpop classics kan echter wel in 2022 en dat veel dichter bij huis, op zondag 10 juli in het Brugse Minnewaterpark.

The Tallest Man On Earth

De Zweedse singer-songwriter Kristian Matsson, beter bekend als The Tallest Man On Earth handelt in melancholische folk à la Iron & Wine en Bon Iver. Hij stond in 2020 met een vers album getiteld I Love You. It’s A Fever Dream klaar om de wereld te veroveren.

In de plaats werd het een concertfilm/documentaire The Little Red Barn Show en is the real deal uitgesteld naar de zomer van 2022. Op zondag 10 juli is hij te zien op Cactusfestival.

Oh Wonder

Oh Wonder, bestaande uit de Britse geliefden Josephine Vander Gucht en Anthony West, bevestigt zijn komst naar Cactusfestival op zaterdag 9 juli.

Verwacht je aan vrolijke en intieme alt-pop songs met vleugjes electro en knipogen naar The XX en London Grammer. Ongetwijfeld passeren hun hits Without You en Drive en krijgen we een greep uit de prachtige nieuwe plaat 22 Break.

Whitney

Helemaal uit Chicago komt Whitney afzakken naar West-Vlaanderen op zondag 10 juli. De band bestaat uit leden van het ter ziele gegane Smith Westerns en Unknown Mortal Orchestra en scoorde in 2016 een hit met het prachtige No Woman. Indiefolk van de bovenste plank, de band waarvan we niet wisten dat we hem misten.