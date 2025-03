Onze oud-reporter Fons Roets haalt herinneringen op aan Rob De Nijs: “Vriendelijk man en heel gewoon”

Oud-KW-reporter Fons Roets interviewde Rob De Nijs in de jaren ‘80 een tiental keer. Hij bewaart goede herinneringen aan de zanger. “Tegen mij was hij altijd vriendelijk en heel gewoon”, vertelt Fons. “De laatste keer dat ik hem zag optreden – dat moet begin jaren 2000 geweest zijn – viel me wel al op dat hij sterk verouderd was.”

Maandag overleed de Nederlandse topartiest Rob De Nijs op 82-jarige leeftijd. In zijn 60 jaar durende carrière ontpopte hij zich tot een echte hitmachine met klassiekers als Ritme van de regen, Malle Babbe, Het werd zomer, Alles wat ademt en Banger hart. Hij leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en trad daarom sinds 2022 niet meer op. Onze oud-medewerker Fons Roets (74) heeft Rob De Nijs in zijn loopbaan een tiental keer geïnterviewd, voornamelijk in de jaren ‘80 voor Radio Noordzee. “Ik heb hem een tiental keer zien optreden in het Kursaal en mocht hem dan telkens ook interviewen”, aldus Fons. “Een keer is hij zelfs speciaal naar onze studio op de hoogste verdieping van het Europacentrum gekomen. Als hij in Oostende was, sliep Rob De Nijs altijd in Hotel Ter Streep. De uitbater van toen was een vriend van hem. Ik ontmoette de zanger ook toen hij een afdruk van zijn handen liet plaatsen in de toenmalige Oostendse Wall of Fame in het Mercatorpand.”

Een beeld waar je toch wel even bij stil staat: Rob De Nijs – in blote bast – wordt in de kleedkamers van het Kursaal geïnterviewd voor Radio Noordzee door journalist Fons Roets, toen nog met krullenbol. © Picasa gf/foto Fons Roets

“Hij was een vriendelijk man en altijd heel gewoon tegen mij. Ik kende hem dan ook goed. Ik heb nog een foto waarop ikzelf – nog met krullenbol – Rob De Nijs in bloot bovenlijf interview in de coulissen van het Kursaal. De laatste keer dat ik hem zag optreden, moet begin jaren 2000 zijn geweest. Toen viel me wel al op dat hij fysiek sterk achteruit was gegaan.”

Als hij in Oostende was, overnachtte Rob De Nijs altijd in Hotel Ter Streep in de Leopold II-laan, vlakbij het Kursaal. Hij was bevriend met de toenmalige uitbater. © gf/foto Fons Roets