‘Onze’ Blvckprint en Bobalicious maken straks Tomorrowland onveilig: “Veel groter wordt het echt niet”

Tomorrowland palmt na twee veel te stille coronajaren straks drie weekends lang De Schorre in Boom in. De mondiale hoogmis van de elektronische muziek krijgt dit jaar ook een stevige West-Vlaamse inbreng. Tijdens de eerste twee weekends zorgen Roeselarenaar Tom Vansteeland (29), beter bekend als Blvckprint, en Bob Bossaert (45) ofte Bobalicious uit Ardooie voor de betere beats. “We delen zelfs hetzelfde podium”, glunderen ze.

Beide heren verdienden al ruimschoots hun strepen in dj-land. Bob, die met zijn vrouw Hannelore Denolf en hun drie kinderen Dora (11) en Jutta en Kamilla (10) in Ardooie woont, staat al sinds zijn achttiende achter de decks. “En sindsdien is het nooit meer gestopt”, glimlacht de maatschappelijk assistent en coach kwetsbare gezinnen bij Lokaal Team Brugge.

“Herkenbaar”, pikt Tom in. De Roeselarenaar stapt op 16 juli in het huwelijksbootje met Eveline Haverbeke en is marketingverantwoordelijke bij Inksane, maar al zijn vrije momenten gaan naar zijn dj-carrière. “Ik was vijftien of zestien toen ik in jeugdhuis De Vlinder in Gits een dj-contest won. Daarna was ik jarenlang resident in café De Vagant. Daar heb ik de stiel geleerd.”

Ondertussen prijken mooie festivalnamen als Hype-o-Dream, Dance D-Vision en Dreambeats op zijn cv. “Bij die laatste heb ik zelfs mijn eigen podium”, glundert hij.

Bobs dj-bestaan startte eerder toevallig. “Mijn eerste feestje draaide ik omdat ik binnen onze vriendengroep de grootste cd-collectie had. Maar ik heb me die avond zo hard geamuseerd, dat ik er me steeds dieper in gooide.” Bob kon zijn naam aan die van Festival Dranouter linken en zit ondertussen bijna dertig jaar in het vak. “Met mijn passage op het Sziget Festival in Hongarije in 2018 als absoluut hoogtepunt”, klinkt het. “Ik stond op hetzelfde moment als Dimitri Vegas en Like Mike geprogrammeerd, maar toch stonden er duizenden mensen voor me klaar. Hen uit de bol zien gaan op mijn set, het is en blijft een van de mooiste beelden uit mijn carrière. Ik heb toen enkele dagen op een wolk geleefd.”

Steengoed

Hoewel ze beiden een compleet andere muziekstijl in huis hebben, is de liefde voor het vak even groot. “Ik ben een echte EDM’er (electronic dance music, red.)”, grijnst Tom. “Bob kan je eerder onder de categorie afro & tropical plaatsen. Wat hij doet, kan ik écht wel smaken. Het staat redelijk ver van mijn genre af, maar Bob is steengoed.”

Bob glundert. “Je zou er zowaar van beginnen blozen. “Hetzelfde geldt voor Tom. Hij is gewoon een krak in zijn vak. Tom producet ook zelf eigen nummer. Daar ben ik jaloers op. Zo onderscheidt hij zich ook in het steeds groter wordende aanbod aan dj’s.”

“Terwijl onze Bobalicious redelijk uniek is. Niet veel dj’s wagen zich aan zijn soort muziek. Hij beheerst het métier compleet. Anders kan je ook geen 27 jaar meedraaien.”

“Volgend jaar samen een set doen, dat zou de max zijn”

Zaterdag 16 juli mag Bobalicious Tomorrowland onveilig maken, een weekje later, op zaterdag 23 juli, is het de beurt aan zijn Roeselaarse collega Blvckprint. “We spelen misschien niet hetzelfde weekend, maar delen wel hetzelfde podium: dat van Radio Ultra Modern”, zegt Bob. “Volgend jaar willen we back 2 back spelen. Samen een set doen, dat zou de max zijn.”

Beide heren prijkten al eens op de uitgebreide TML-affiche. Bob in 2017, Tom in 2019. “Tomorrowland, dat is het walhalla voor dj’s”, zegt Tom. “Veel groter wordt het echt niet. Het is ook een mooie referentie, een keurmerk. Eenmaal je op Tomorrowland hebt gedraaid, bekijken de mensen je anders. Alsof je in de Champions League gespeeld hebt.”

Bob is afsluiter van dienst, Tom speelt iets vroeger op de dag. “Ik moet dus de hele dag nuchter blijven”, knipoogt Bob.

Carpoolen

Tomorrowland mag dan wel het summum blijven, Bob en Tom blijven gezond ambitieus. “Ik zou heel graag eens op Boomtown staan”, zegt Bob. “Maar ook Esperanzah! in Floreffe, Sfinks en Coleur Café prijken nog op het lijstje. Aan gas terugnemen denk ik nog lang niet. Zolang ik fysiek en mentaal scherp blijf en niet te lang moet recupereren na een optreden, blijf ik er vol voor gaan.”

“Hetzelfde hier”, glimlacht Tom. “Ik ben heel blij met hoe mijn dj-leven er nu uit ziet. Ik krijg regelmatig de vraag om in het buitenland sets te draaien, maar die boot hou ik voorlopig nog wat af. Mijn focus ligt op eigen land. In 2019 had ik de kans op doorheen India te toeren, maar daar ben ik niet op ingegaan. Weet je waar ik stiekem nog van droom? Om ooit in het Sportpaleis te mogen draaien. Dan kan ik eindelijk goeienavond, Sportpaleis! roepen”, schatert hij. “Mochten we allebei uitgroeien tot een vaste waarde op de affiche van Tomorrowland, dan zouden we daar ook geen neen op zeggen”, sluit Bob af. “En dan kunnen we carpoolen!”