Ontdek de muziek van Peter en de Wolf tijdens het concert van Harmonie Vermaak Na Arbeid Tielt

Zondag 5 november moet je om 16 uur in CC Gildhof zijn voor een concert door koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Tielt.

Het is een samenwerking tussen de vzw Préparé en de koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Tielt. “De muziek is het sprookje van Peter en de Wolf en de tekst is door de VZW Préparé aangepast en wordt door hen voorgelezen en uitgebeeld”, klinkt het. “Het is een voorstelling voor groot en klein met de bedoeling om de kinderen aan te moedigen om een blaasinstrument te leren spelen.”

“De vertelling begint met het voorstellen van de instrumenten die de verschillende dieren in het stuk voorkomen. Fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon en euphonium.”