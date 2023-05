Ontdek de line-up voor Parkies Knokke-Heist met onder meer Karen Damen, MAKSIM en Gustaph

Radio 2 maakte op hemelvaartdag de line-up voor de Parkies-concerten in Knokke-Heist bekend. Op zeven maandagavonden in juli en augustus kan je in de tuin van CC Scharpoord terecht voor de 32ste gratis Radio 2 Parkies-concerten.

De bijzondere festivalsetting, omgeven door groen, op een unieke locatie in de buurt, opent al om 19 uur. Iedereen kan zo verspreid instromen voor een tof plekje op het terrein, een hapje en een drankje. Naast een inloopprogramma, staan ook alle artiesten met hun muzikanten op het podium.

Op 3 juli is het aan Karen Damen om de avond te openen en dat met een voorsmaakje van haar nieuwe ‘One Woman Show’. Aansluitend is het de beurt aan Topguns, dat het publiek meepakt op een nostalgische muzikale trip naar de 80’s. Topguns is de nieuwste band rond zanger Sean Dhondt, Karen Damen’s echtgenoot en drummer Anthony Van der Wee, en gitarist John Miles Jr. (zoon van). Het zijn de eerste optredens van deze nieuwe band met ervaren en gelijkgestemde zielen. Ze zullen het publiek voluit laten meezingen met de pure 80’s-classics van o.a. Phil Collins, Bruce Springsteen, Simple Minds, INXS e.v.a.

Met ‘Lekker blijven hangen’ won Margriet Hermans vorig jaar de Zomerhit, iets wat ze dit jaar letterlijk neemt, want samen met haar muzikanten en dochter Celien is ze op 10 juli opnieuw van de partij. Met een uitgebreide tournee nam Sir Elton John afscheid van zijn publiek als live artiest.

Dankzij The Rocket Guy, de band rond zanger Guy Harris, leven de onsterfelijke klassiekers van dé onbetwistbare Britse glamourkoning van de rockpiano verder op het podium en die brengen ze op 17 juli. The Rocket Guy laat je lekker meegenieten van het schitterende repertoire van de excentrieke, iconische Britse wereldartiest. ‘I‘m Still Standing’, ‘Rocket Man’, ‘Your Song’ en nog veel meer hits passeren de revue.

Op 24 juli is het tijd voor Guy Swinnen en de Guy Swinnen Band. Naast werk uit hun album ‘Rock Ain’t Dead’, durft de frontman en rocker van The Scabs ook nummers spelen uit dat repertoire.

Op 31 juli speelt de veelzijdige MAKSIM, die als ‘Vincent’ in de populaire Ketnet-serie #LikeMe bekend werd bij het grote publiek, de eerste festivalavond in Waregem. Met zijn succesvolle debuutalbum ‘MAKSIM’ heeft hij heel wat stappen voorwaarts gezet en in afwachting van de opvolger, scoorde hij zopas nog een hit met zijn nieuwste single ‘Onder Invloed’. Meezingen, feesten en dansen doe je ook met Cookies And Cream.

De Antwerpse band, die na o.a. ‘Mis je’ en ‘Camping Disco’, zopas de nieuwe single ‘SuperNice’ lanceerde, pakt op 7 augustus uit met een XXL-versie.

Op 14 augustus komt onze Eurovisiesongfestival-revelatie Gustaph langs, die met zijn ‘Because of You’ recent zevende werd in Liverpool. Gustaph laat het publiek maar wat graag meegenieten van zijn unieke, veelzijdige stemgeluid. Stilstaan is geen optie, want deze kerel heeft zoveel talent dat hij werkelijk iedereen aan het dansen brengt. Hij is dan ook de ideale afsluiter voor de Radio2 Parkies-concerten in Knokke-Heist.

Meer info, de complete line-up en locaties vind je op www.parkies.be

(DM)