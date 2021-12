‘Onervaren’ Delphine zingt onverwachts mee op de nieuwe plaat van Tom Helsen

Delphine Maene, een 26-jarige verkoopster uit Aartrijke, stond tot voor kort nooit eerder in een opnamestudio. Meer nog: een echte zangopleiding of ervaring had ze evenmin op haar cv staan. Toch kun je sinds vandaag haar duet met Tom Helsen beluisteren.

I’m not changing my love for you, zingt Delphine, alsof ze het al jaren doet. Toch is het de eerste keer dat ze haar stem laat horen aan het brede publiek. “Ik heb wel al eens hier en daar gezongen op een trouw en zo, maar daar stopt het ook. Lessen heb ik ook nooit gevolgd. Heel lang geleden heb ik me ingeschreven voor een jaar zangles, maar eerlijk? Ik heb zeker de helft van het jaar gebrost”, lacht Delphine.

Stiekem ingeschreven

Enkele jaren geleden deed Tom Helsen een oproep via de radio, hij zocht om mee samen te werken voor een nieuw nummer. De beste vriendin van Delphine schreef haar stiekem in, zelf was ze er niet van op de hoogte. “Totaal verrast kreeg ik een mail met de vraag of ik auditie wou doen, samen met enkele andere geselecteerde kandidaten uit de 1.200 inzendingen. Uiteindelijk schopte ik het tot de laatste drie, die Tom dan mochten ontmoeten.” Het werd Janne Blommaert die samen met Tom de single ‘If’ mocht inzingen.

Niet veel vrienden en familie waren al op de hoogte, daarom was de verrassing net zo groot

“Maar blijkbaar zag Tom iets speciaals in mij, want achteraf contacteerde hij me of ik toch eens wou langsgaan in de studio. In 15 minuten had ik het nieuwe nummer ingezongen. Ik werd nauw betrokken bij het productieproces, ook van de videoclip, daar hou ik heel positieve herinneringen aan over”, vertelt de jonge Aartrijkse. “Dit hele gebeuren vond net voor de coronacrisis plaats, daarna heeft Tom lang niet verder kunnen werken aan zijn album.” Vanmorgen kondigde Helsen de start van de Top 2000 op Radio 2 aan, om meteen erna ook te verklappen dat hij na vandaag de nieuwe single met Delphine online ging los laten. Een primeur waar de prille zangeres enkel positieve reacties op kreeg: “Ik ben ontzettend blij met het eindresultaat. Ik had het eigenlijk nog aan niet veel mensen verteld, daarom was de verrassing des te groot in mijn omgeving. Maar iedereen is heel lief, voorlopig ben ik nog geen negatieve commentaar tegengekomen!” (lees verder onder de post)

Toekomstplannen

Of er in de toekomst nog meer zangprojecten op het programma staan? “Als kind droomde ik er wel van om zangeres te worden. Door ouder te worden zijn mijn prioriteiten wel veranderd. Ik ben verkoopster bij Rituals en start in februari mijn eigen schoonheidssalon in bijberoep op, met massages als hoofdfocus. Dit gezegd zijnde, vond ik de samenwerking met Tom een heel fijne en boeiende ervaring. Ik heb mezelf echt beter leren kennen. Zeg dus nooit nooit. Ik zie wel wat er op mijn pad komt, ik sta zeker open voor nieuwe projecten. En wie weet ga ik er binnen een jaar zelf wel naar op zoek…”