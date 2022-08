Oma Rosa over West-Vlaamse roots van zangeres Pauline: “Altijd ambiance met haar”

Sinds haar zege in de Regi Academy, gaat het hard voor zangeres Pauline Slangen (20). Veel succes, veel bekendheid, veel werken. Waar is het meisje gebleven dat in Middelkerke op het strand papieren bloemen verkocht? Oma Rosa vertelt. “Ze zorgde altijd voor ambiance.”

Pauline werd geboren in Lommel, maar haar roots liggen in West-Vlaanderen. Haar moeder Sofie Christiaen (51) is van Gistel, haar grootmoeder Rosa Desender (75) woont in Middelkerke. Moeder en grootmoeder waren politiek actief in de regio. Sofie was op haar 23ste OCMW-raadslid in Gistel voor de toenmalige VLD, nu Open VLD; Rosa stond op de Lijst Dedecker (LDD) in Middelkerke, maar stopte met politiek toen haar man ziek werd. Ze is, samen met haar zoon Kurt (53), nog altijd zaakvoerster van glas- en spiegelbedrijf GCG Christiaen in Gistel. Sofie ruilde in 1998 Gistel in voor Lommel, waar ze trouwde met Rudi Slangen. Pauline werd er geboren op 15 mei 2002.

Toen Pauline veertien was, nam ze deel aan The Voice Kids, maar haalde nipt de finale niet. In 2021 deed ze auditie bij de Regi Academy en won. Samen met Regi nam ze de single ‘Duizend sterren’ op en trad ze op in het Sportpaleis. Dit jaar zong ze in het programma ‘Liefde voor muziek’ voor Rode Neuzen Dag en kwam haar eerste sololiedje uit, en nu treedt ze op bij ‘Tien Om Te Zien’, op de Zeedijk in Westende. “Het is hard werken, maar zingen en optreden is iets dat ik graag doe”, zegt ze.

Mia

“Ze heeft de meest unieke stem van allemaal. Ze is geweldig, dat krakje”, had Regi na de talentenjacht over zijn uitverkorene gezegd. Maar dat is niet de enige reden waarom hij voor haar koos, meent oma Rosa: Pauline is sociaal met iedereen.

Ze trok opa uit zijn zetel en deed hem ‘Ik spring uit een vliegmachien’ zingen

“Toen ze tien jaar was, werd ze gevraagd om op het voetbalveld van Lommel het liedje ‘Mia’ van Luc De Vos te zingen”, vertelt ze. “Dat is de start geweest. In Lommel heeft ze meerdere optredens gedaan met de lokale harmonie. Dan heeft ze zich op veertienjarige leeftijd ingeschreven voor The Voice Kids. Leren zat er niet echt in. Ze heeft wel een diploma verzorgkundige, maar haar leven is de muziek. Neem nu kerstavond: dat was altijd leuk, met haar. Ze zorgde voor de ambiance als we met de familie samen waren, en trok opa Robert uit zijn zetel om hem ‘Ik spring uit een vliegmachien’ te laten zingen.”

Bloemetjes

Dan vertelt oma Rosa over hoe Pauline regelmatig op vakantie kwam, in Middelkerke. Hoe ze als kind graag naar het strand ging om er bloemetjes te maken en te verkopen – en later om de bloemetjes buiten te zetten. Hoe ze als jobstudente in de strandbar Pata Pata wat drinkgeld verdiende.

Rosa is trots op Pauline, maar evenzeer op haar andere kleinkinderen: Paulines broer Jarne, Bram en Charlotte, en Rénee en Rémi. “En drie van hen werken nu in Middelkerke: Rénee is al twee jaar redster, Rémi is jobstudent in een strandbar, en Pauline werkt dus bij ‘Tien Om Te Zien’.” (PG)