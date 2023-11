Oekraïense muziekhistoricus brengt traditionele Krim-Tataarse muziek naar Malpertuis

Op zondag 19 november staat een bijzonder aperitiefconcert gepland in Theater Malpertuis in Tielt. Pianist-componist Djemil Karikov, een professionele Oekraïense muzikant die sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland in onze regio verblijft, brengt er Krim-Tataarse volksmuziek.

Djemil Karikov studeerde volksmuziek en klassieke muziek aan de conservatoria van Soechoemie en Tashkent, werkte als redacteur muziek bij de Krimse televisie en was dirigent bij de Krim-Tataarse theatergroep. Hij werkte ook als docent aan de Krimse universiteit.

“Als etnomusicoloog heeft hij bovendien talloze volksliederen uit de vergetelheid gehaald en zelfs bijgedragen aan de heropleving van een aantal nationale muziekinstrumenten, waaronder de saz, een zevensnarig instrument”, aldus de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. “Met ‘Qirimnin Yerli Muzikasi’ (‘Muziek van het Krimland’) publiceerde hij in 2021 bovendien een bibliografie van traditionele Krimmuziek en liedfolklore.”

Aperitiefconcertreeks Apero Con Fuoco

De etnomusicoloog komt op vraag van de Tieltse Academie optreden in Theater Malpertuis in het kader van de aperitiefconcertreeks Apero Con Fuoco. “Het unieke karakter van de Krim-Tataarse muziek is een synthese van Oosterse en Westerse tradities”, zegt Karikov zelf over zijn muziek. “Waarschijnlijk heeft de geografische ligging van de Krim zelf hieraan bijgedragen. In onze Krim-Tataarse cultuur zijn zowel Westerse als Oosterse invloeden voelbaar. Maar dit is allemaal heel organisch gegroeid en geen kunstmatige samensmelting van deze tradities.”

Voor het concert in Tielt musiceert hij samen met collega’s Eldar Ibrahimov (trompet, drums), Ervin Useinov (viool), zijn dochter Nial Khalilova, een saz-speler en een strijkkwartet met leerkrachten van de Tieltse academie in de rangen.

Het concert start om 11 uur. Na afloop krijgt iedereen een aperitief.