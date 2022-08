Oekraïens koor Dzvinha komt zingen in Kortrijk

Op 16 augustus is het bandoeristenensemble Dzvinha uit Oekraïne te gast in Kortrijk. Zij verzorgen een concert in de Verrijzeniskerk. De integrale opbrengst van het concert gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Het ensemble Dzvinha komt uit de stad L’Viv in het westen van Oekraïne. Zij komen jaarlijks enkele concerten geven op uitnodiging van de vzw België-Oekraïne-Herseaux, geleid door Luc Moreels en met de steun van Zorggroep H. Hart Buda Kortrijk en DAAV. Dit ensemble is voor 14 dagen in ons land en geeft een 10-tal concerten in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Een koor van zo’n 32 leden dat over de grenzen heen geniet van een enorm succes en al heel wat prijzen in de wacht sleepte. “Zo zijn er drie leden die nu zingen in de opera’s van Kiev, Odessa en Wenen”, weet Luc. “Het repertoria van het koor bestaat hoofdzakelijk uit volksliederen en religieuze muziek maar ook het klassieke werk en hedendaagse en folkloremuziek is hen niet vreemd. De kwaliteit van de liederen en de muzikale begeleiding van de bandoera is hoogstaand: het is een snaarinstrument dat tussen 54 en 64 snaren bevat en van klank heel dicht de harp benadert.”

Humanitaire projecten

Organisatoren Jurgen Galle, André Vandenbroucke (beiden DAAV), Frederik Vlaminck (H. Hart) en Luc Moreels (Belgisch-Oekraïense vriendenkring). © (Foto GF)

Het concert is gratis. “Na afloop kan iedere aanwezige naar eigen appreciatie een vrije bijdrage leveren in de daartoe bestemde mandjes, een cd aankopen of ander artisanale souvenir aankopen. Deze giften dienen vooral om humanitaire en medische projecten te financieren, meer bepaald het instituut voor 72 fysisch en mentaal gehandicapte jongens tussen 6 en 23 jaar”, aldus Luc. “We stuurden ook al materiaal ter plekke met de hulp van een brandweerkorps.om de burgers ter plekke te helpen tijdens de oorlog. Nu zijn we bezig met geld in te zamelen voor het kopen van waterzuiveringstabletten en tafels en bedden.”

Patriottisch gevoel

Wat Luc opvalt bij de koorleden is de drang om te praten. “Bij ons is het nieuws een beetje weggesijpeld, maar de situatie ginder blijft zeer ernstig: beschietingen, constant luchtalarm, tekort aan voedsel. Ze willen hun verhaal kwijt en steun zoeken voor hun land. Ze zijn getraumatiseerd door de oorlog”, zegt Luc Moreels, voorzitter van de Belgisch-Oekraïense vriendenkring. “Ze willen ook hun patriottisch gevoel meegeven, hun angst van de voortdurende alarmsirenes vertellen, hun verdriet van de oorlog, maar ze blijven in hart en nieren Oekraïners die hun land nooit zullen ontvluchten. Als wij vluchten is het land voor Rusland. Oekraïne in ons land en moet van ons blijven zeggen ze.” Het concert heft plaats op dinsdag 16 augustus om 14.30 uur in de Verrijzeniskerk in de Pyckestraat in Kortrijk. ‘Iedereen is welkom.”