OC De Vonke in Heule vliegt er opnieuw in met MORRIS & SON

Ontmoetingscentrum De Vonke is de thuisbasis van het socio-culturele leven in Heule, de snelst groeiende gemeente van Kortrijk. Met een concert van The Doors Tribute Band Morris & Son, start het nieuwe Café Chantant seizoen. De medewerkers van OC De Vonke zijn er alvast klaar voor.

Nieuwe projecten

Café chantant is nog steeds in trek bij de mensen. “Vorig jaar organiseerden we 5 avonden. De corona-ellende is duidelijk volledig doorgespoeld. De opkomst is terug zoals voorheen”, zegt coördinator Matias Vandenbossche. Naast de Café Chantants staan er een aantal nieuwe projecten op til. Successen als ‘Boink’ voor de kinderen, de speciale buiteneditie van ‘Café Chantant’ en de theaterkampen behouden ze.

De nieuwjaarsreceptie wordt vervangen door een lentereceptie. “Gelukkig hebben we onze culturele activiteiten organisatorisch zelf in de hand. We voelen de veranderingen binnen ons OC vanuit de stad. De beleidslijnen zijn duidelijk. We zijn meer en meer in de greep van Kortrijk.

Over de infrastructuur hebben we niets meer te zeggen. Ons budget gebruiken we enkel voor culturele doeleinden en niet voor investeringen in infrastructuur. Gelukkig is de tuin eindelijk afgewerkt”, vertelt Matias. De OC-kern hoopt in de toekomst dezelfde service te kunnen bieden zoals nu het geval is. “We vinden laagdrempeligheid belangrijk. De Vonke is er voor alle Heulenaars.

Zo moet het bijvoorbeeld vooriedereenfinancieel haalbaar blijven om hier iets te organiseren. Service en onthaal zijn belangrijk voor de dienstverlening. De toegankelijkheid is hier top”, aldus de OC-kern.

The Doors Tribute Band

Morris & Son telt vijf bandleden. Alle vijf zijn ze in de ban van het leven, de stem en de poëzie van Jim Morrisson, frontman van de legendarische band The Doors. Zanger Roy Silverans verbaast met zijn verbluffende stem en verleidt het publiek met dito looks en charme. Gitarist Piet Clarysse, bassist Luc Byttebier, drummer Dominiek Dedecker en pianist Gunter Callewaert staan hem bij.

“We steken de hits van The Doors in een fris en eigen kleedje maar behouden de essentie en de ziel van de songs”, klinkt het.