Nu ook Roisin Murphy op Cactusfestival 2023

Cactus is erin geslaagd om Roisin Murphy, de vroegere zangeres van Moloko, te strikken. Zij staat deze zomer op het Cactusfestival in Brugge.

Binnen een dikke honderd dagen is het zover: de veertigste feesteditie van Cactusfestival, op 7, 8 en 9 juli in Brugge. Deze week voegt de organisatie opnieuw een straffe dame toe aan de line-up. Niemand minder dan de Ierse Róisín Murphy – bekend van haar werk als frontvrouw bij Moloko en sinds enkele jaren succesvol solo – komt op zondag 9 juli voor een exclusief concert naar het idyllische Minnewaterpark.

Daarmee vervoegt ze eerder aangekondigde namen als The Libertines, Tamino, Goose, The Vaccines, Kurt Vile & The Violators en Goldband op de affiche.

Innovatief

Met haar zeer diverse carrière – gaande van full-blown popster met Moloko tot avontuurlijke leftfield scenester en alles er tussen – staat Róisín Murphy te boek als één van de meest innovatieve en rusteloze artiesten van de UK. Hits als ‘The Time Is Now’, ‘Sing it Back’ en ‘Familiar Feeling’ kan je eindeloos op repeat zetten, zonder dat ze hun glans verliezen en met haar solocarrière blijft Murphy zichzelf herontdekken.

Haar op disco en house gemonteerde bangers combineert Róisín Murphy in haar artwork en op het podium met een uniek visueel verhaal, waarmee ze het pad effende voor een nieuwe generatie onafhankelijke en sterke popdiva’s. In alles wat ze doet is Róisín in de eerste plaats een clubkid gebleven. Extravagant, kleurrijk en met een Do-It-Yourself-aanpak die afsteekt tegen de door de platenindustrie met geld gesmeerde popmachine.

Met haar nieuwe single ‘CooCool’, opnieuw een samenwerking met de Berlijnse Dj Koze, bewijst Róisín Murphy wederom haar aparte positie als popster-meets-critical-darling. Verwacht een gulzig dansbaar concert!

Tickets & info

De veertigste editie van Cactusfestival vindt plaats op 7, 8 en 9 juli in het Minnewaterpark in Brugge.

Alle info en tickets via cactusfestival.be. Andere namen van artiesten volgen nog.