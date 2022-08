Nostalgie Beach Festival eerste keer in Maritiem Park: “Absolute muzikale hoogdag”

Het Nostalgie Beach Festival, jarenlang een muzikale topper aan de kust, vindt komend weekend voor het eerst plaats in het Maritiem Park bij de Jachthaven van Nieuwpoort, met op de achtergrond de iconische vuurtoren en tal van binnen- en uitvarende bootjes.

Duizenden muziekfans hebben al twee jaar tickets in de schuif liggen voor het Beach Festival. De zevende editie moest immers twee zomers na elkaar uitgesteld worden. Maar hun geduld wordt nu beloond met een tweedaags festival boordevol grote muzikale namen. Het is ook de eerste keer dat Nostalgie Beach Festival haar tenten en podium opslaat in Nieuwpoort, dé upcoming stad aan de Vlaamse kust.

Het Beach Festival opent haar deuren op vrijdag 5 augustus om 16 uur en op zaterdag 6 augustus om 11 uur.

Burgemeester Geert Vanden Broucke kijkt al uit naar wat hij zelf omschrijft als een ‘absolute, muzikale hoogdag’. “Met het Beach Festival haalt Nieuwpoort een echte zomerse muziektopper naar de kust. De bijzonder straffe line-up met Belgische en internationale topacts oogt alvast veelbelovend. Het Beach Festival wordt daarmee één van de hoogtepunten van deze vakantie. Dat is zeker ook te danken aan Nieuwpoort als gekozen locatie. In een ontzettend drukke festivalzomer pakken wij uit met een muzikale belevenis aan de prachtige Havengeulpromenade, op een boogscheut van zee en strand. Een decor dat de vele bezoekers én artiesten zeker zal bekoren. Deze eerste editie in Nieuwpoort wordt ongetwijfeld een memorabele ervaring”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke.

“In 2014 zijn we in Bredene begonnen, toen het contract afgelopen was zijn we in 2016 verhuisd naar Middelkerke en zijn daar vier jaar gebleven, dan kwamen de twee coronajaren 2020/21 en nu zitten we in Nieuwpoort”, zegt Tom Klerkx, managing director radio bij Mediahuis, waartoe Nostalgie behoort. “Het is ook de eerste keer dat het festival twee dagen duurt. Vrijdag beginnen we pas om 16 uur. Op zaterdag verwachten we ca. 15.000 toeschouwers. We hebben voor Nieuwpoort gekozen omdat we tijdens de zomer kunnen uitzenden vanop de zeedijk, dat sluit mooi op elkaar aan en bouwen we op richting festival. De samenwerking met de stad Nieuwpoort verloopt optimaal”, aldus Tom Klerkx.

Vrijdag kleurt volledig Belgisch, met achtereenvolgens The Clement Peerens Explosition, Urbanus, De Kreuners en Clouseau. Zaterdag is het de beurt aan Nostalgie All Stars, Emmy d’Arc, Steve Harley & Cockney Rebel, Emma Bale, Anouk, Bazart en Simple Minds, gevolgd door een afterparty met dj Dirk Stoops. (PG)

Info: www.beachfestival.be