Nog geen grote verkeersproblemen voor Rammstein in Oostende

De eerste bezoekers voor Rammstein stonden vanmorgen vroeg al klaar in de wachtzone om op het concertterrein te gaan. Ondertussen stromen steeds meer mensen toe op de Duinkerkseweg in Oostende. Er zijn momenteel nog geen grote verkeersproblemen.

Het concert van Rammstein start om 20.35 uur en het festivalterrein opende de deuren om 16 uur, maar de eerste bezoekers waren er vanmorgen toch al vroeg bij. Ze wilden zeker zijn van een plaatsje op de eerste rij. Ondertussen stromen heel wat medewerkers en bezoekers toe op het terrein. Op de wegen rondom is het momenteel nog redelijk rustig.

Jaimy, Silke, Jochen en Petra kwamen van Roeselare. “We zijn hier heel vlot geraakt met de wagen. We zijn hier mooi op tijd, maar dat is niet erg. We zullen zelf wel voor de nodige sfeer zorgen tot het concert start.” Ze kijken er alvast naar uit. “We verwachten veel vuur. Het is tof dat zo’n concert in West-Vlaanderen plaatsvindt. Anders moet je daar altijd naar de andere kant van het land voor rijden, nu stonden we hier op 45 minuten. Zalig.”

Veel bezoekers kwamen al op voorhand naar Oostende op hotel of bleven bij vrienden overnachten. Zo ook Nederlanders Jari en Jarno. “We hebben een kameraad die hier woont en zijn blijven slapen om hier vroeg te kunnen zijn. We hebben Rammstein al aan het werk gezien in Nijmegen onlangs. We zijn toen de twee dagen geweest. We hebben hen al zeker vijf keer live gezien, maar het blijft elke keer de moeite.” De Nederlanders zijn alvast lovend over de organisatie. “Het ziet er allemaal goed uit, ze zijn wel iets strenger dan bij ons in Nederland.” Het is nog even wachten tot het concert start, maar dat hebben de vrienden er zeker voor over. (LB)