Night of D-Proms lost de verwachtingen volledig in bij jarige Deerlijkse fanfare

De koninklijke fanfare Sint-Cecilia uit Deerlijk beleefde gisterenavond het absolute hoogtepunt van de viering van het 100-jarig bestaan. De eventhal Uzien liep helemaal vol voor het eerste luik van het unieke dubbelconcert Night of D-Proms.

Dirigent Wouter Deprez en zijn muzikanten hadden ettelijke uren en dagen gerepeteerd om een rist Deerlijkse artiesten op een hoogstaande manier muzikaal te begeleiden: Green Onions, Dogwalker, Ignace Baert, Anna Julia, Pieter Vandenberghe, Neander, Jérémie Vrielynck, Jasper Soete, Def Value, Stefaan Vandenbroucke en Carine Viaene.

De hoogtepunten vulden elkaar in snel tempo op en de jubilerende fanfare bewees met brio dat ze veel meer in staat zijn dan enkel marsmuziek. Na afloop hoorden we niets dan superlatieven in de commentaren: onvergetelijk, topklasse, het zal nog jaren duren vooraleer we nog eens zoiets meemaken spelen… Voor wie dit hoogstaand cultureel evenement ook wil meemaken, er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het optreden van vanavond om 18 uur in Uzien.