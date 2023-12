Nieuwjaarsconcert Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel voor het eerst in 64 jaar op andere locatie

Het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel (KKLT) bestaat 64 jaar en voor het eerst spelen ze niet in hun vertrouwde stadsschouwburg omwille van de verbouwingswerken die er momenteel plaatsvinden. “Niettemin brengt het KKLT zoals ieder jaar een prachtig nieuwjaarsconcert, uniek in zijn soort. Hiervoor wijken we uit naar het OC Marke”, vertelt voorzitter Guy Leleu.

Het nieuwjaarsconcert van KKLT heeft opnieuw enkele bijzondere gasten. Naast het 30-koppig symfonisch orkest hebben ze de eer om mezzosopraan Lara Cannaert, laureate Luca school of Arts, en De Zandmuze (finaliste Belgium’s Got Talent 2021) te mogen verwelkomen. “Op maat van de prachtige muziek van onder andere de Boléro van Ravel bespeelt zij het zand en brengt prachtige tekeningen op groot scherm. Verder hebben we nog ons 14-koppig vocaal ensemble, Friedel Declercq, Willem Dekiere en een cellosolo van Jozefien Vanherpe. De dirigent is Bart Feys, de algemene leiding is in handen van Frederik Arie en de presentatie wordt verzorgd door Veerle Deblauwe van Radio 2”, aldus Guy.

Het concert gaat door op vrijdag 19 januari om 20 uur, zaterdag 20 januari om 20 uur en zondag 21 januari om 15 uur (bijna uitverkocht). Tickets kosten 25 euro en kunnen gereserveerd worden via www.kklt.be of via Ticketservice op 056/23.98.55.

“Het is uiteraard niet evident voor onze vele bezoekers om de stap te zetten van Schouwburg Kortrijk naar het OC Marke, maar ons programma is dermate prachtig dat die overstap de moeite waard is. Bijkomend voordeel is dat er gratis parkeerplaats is. Tevens kunnen we rekenen op een goede medewerking van de Schouwburg en de dienst Cultuur en Evenementen van Stad Kortrijk”, besluit de voorzitter.

Later in 2024 brengt het KKLT ‘Ciske de Rat’. Hiervoor zijn de repetities nu al aan de gang en werden in september al de eerste audities gehouden. Niet minder dan 120 jonge en minder jonge talenten boden zich aan.