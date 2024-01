Nieuwjaarconcert KLT voor eerst in 64 jaar niet in Schouwburg: “Maar mét speciale gasten”

Het Koninklijk Kortrijk Lyrisch Toneel bestaat 64 jaar en voor het eerst wordt niet gespeeld in de vertrouwde Kortrijkse schouwburg. Dit heeft te maken met de grote verbouwingswerken die er momenteel plaatsvinden. KKLT wijkt uit naar het OC Marke.

Zoals elk jaar brengt het Koninklijk Kortrijk Lyrisch Toneel, kortweg KKLT, drie keer een nieuwjaarsconcert en dit jaar doen ze dit dus in het OC Marke, en opnieuw hebben ze enkele bijzondere gasten.

“Naast het 30-koppig symfonisch orkest hebben we de eer om speciale gasten te mogen verwelkomen. De eerste is Colette Dedyn,De Zandmuze, finaliste van Belgium’s Got Talent 2021. Colette tekent verhalen in zand op een verlicht glazen oppervlak. De toeschouwer volgt haar artistieke bewegingen op een groot scherm. Met voortdurend veranderende scènes weet ze de aandacht van haar publiek te grijpen. Dit op maat van de prachtige muziek zoals onder meer de Boléro van Maurice Ravel, speelt zij met zand en brengt daarmee live prachtige tekeningen, te zien op een groot scherm”, duidt Guy Leleu als voorzitter van KKLT.

De tweede gaste is mezzosopraan Lara Cannaert. Zij genoot een opleiding aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Tielt en is laureate aan de Luca school of Arts, het voormalige Lemmensinstituut.

Nieuwjaarsactie

Verder is er nog het nieuw 14-koppig vocaal ensemble, Friedel Declercq, Willem Dekiere en Jozefien Vanherpe op cello. Dirigent is Bart Feys, de algemene leiding is in handen van Frederik Arie. Voor de presentatie zorgt Veerle Deblauwe van Radio 2.

De concerten vinden plaats op vrijdag 19 januari en zaterdag 20 januari om 20 uur en op zondag 21 januari om 15 uur. Tickets kosten 25 euro en kunnen gereserveerd worden via www.kklt.be of via Ticketservice op telefoonnummer 056 239 855.

“Bijkomend voordeel is dat er gratis parkeerplaats is. Tevens kunnen we rekenen op een goede medewerking van Schouwburg Kortrijk en de dienst Cultuur en Evenementen van de stad. Op dit ogenblik loopt er een nieuwjaarsactie op www.kklt.be waarbij bij aankoop van twee kaarten een drankkaart ter waarde van 5 euro wordt geschonken”, geeft Guy Leleu nog mee.

Voor de snelle beslissers zijn er nog enkele plaatsen vrij. Alle info via www.kklt.be